Friedrichshafen Sommerserie Meine Straße: Am Anger in Friedrichshafen

Sommerserie Meine Straße: Am Anger in Friedrichshafen

Am Angerplatz in Friedrichshafen pendelt das Leben zwischen Parkplatzflair und "Dolce Vita". Die Bewohner der 81 Jahre alten Siedlung Löwental sind ein geselliges Völkchen, aber der Angerplatz wird zu selten genutzt, kritisieren sie.

Friedrichshafen – Es ist ruhig auf dem Angerplatz. Ab und zu parkt ein Auto ein oder aus, jemand eilt zum Bäcker oder ins Computerlädele. Die meisten Siedler queren den Platz eilig, weil es die kürzeste Verbindung zur Bushaltestelle oder zum Supermarkt ist. Die Sitzbank am Brunnen wird nur selten genutzt, manchmal treffen sich hier am Abend ein paar Jugendliche. Die Tauben auf dem Brunnen sind aus Stein und auch sonst rührt sich kaum etwas am Anger. Nur am Himmel herrscht reger Verkehr. Klar, Flughafen und Zeppelinhangar sind nicht weit. Mittlerweile regt sich aber kaum noch ein Siedler über Fluglärm auf, man hat sich, so scheint es, an den Lärm "da oben" gewöhnt. Im Gegenteil: So manchen Löwentaler erfüllt es mit Stolz, wenn Besucher staunend den Kopf in den Nacken legen, weil über dem Garten ein Zeppelin brummt.

Aber die Löwentaler sind absolut keine introvertierten Stubenhocker, sondern ein sehr geselliges Völkchen. Hier wurden schon 1936, kurz nach dem Bau der ersten Siedlerhäuschen, Kontakte gepflegt und bereits 1938 feierte die Siedlergemeinschaft gemeinsam Fasnet. Dieser Geist hat sich bewahrt. Der Hemdglonker am Gumpigen Donnerstag gehört noch heute zu den großen Feiertagen auf dem Angerplatz, genau wie das Adventssingen und das große Sommerfest im Juli. Dann hört man das Herz der Siedlergemeinschaft am Anger laut schlagen.

Auch sonst pulsiert es noch manchmal hörbar, nämlich am späten Nachmittag, wenn Martina Füssinger ihr Café aufschließt. Dort treffen sich von jeher die singenden Angertauben und der Kirchenchor, die Hand- und Mundharmonikaspieler und die "Alten Siedler" zu ihren Stammtischen. "Dazu kommen die Jahrgängertreffen, Themenabende und der monatliche Siedlerhock, die Siedlung unterstützt mich wirklich sehr", sagt Martina Füssinger. Sie führt das Café Füssinger, das die Großeltern Emilie und Josef Füssinger 1955 eröffneten, seit 13 Jahren. Ganz früher gab es hier die Bäckerei Füssinger, die nebenan heute als Bäckerei Straub weiter existiert und die Siedler täglich mit frischen Backwaren versorgt. Hier hat der Vater von Martina Füssinger das Bäcker- und Konditorenhandwerk von seinem Vater gelernt.

"Heute ist die Siedlung größer, aber der Kleinhandel ist verschwunden", sagt Erwin Füssinger. "Es gab einen Kurzwarenhandel, eine Metzgerei, einen Lebensmittelladen und sogar einen Schuhmacher, der hat nach dem Krieg aus dem Abfall der Franzosenaufträge Schuhe für uns gemacht – es gab ja sonst nix." Damals war also deutlich mehr geboten auf dem Angerplatz und die Jugend der ersten Siedler spielte mittendrin Fußball und Eishockey. Später ist man mit dem Moped durch die Allee gebraust, die den Angerplatz bis 1986 durchschnitten hat. Seit dem Umbau ist es ruhiger am Anger.

"Am schönsten ist es hier im Sommer, wenn alle draußen sitzen können, das wird sehr gut angenommen", sagt Martina Füssinger mit Blick auf die Tische und Stühle vor ihrem Café. An solchen Abenden weht ein Hauch mediterranen Lebens über den Angerplatz, ein "Dolce Vita", das allabendlich pünktlich um 22 Uhr ein jähes Ende findet. "Es wäre wirklich schön, wenn die Siedler im Sommer eine Stunde länger sitzen bleiben könnten", sagt Martina Füssinger. Das findet auch Sohn Sascha, der gelegentlich den Feierabend für die Mama ausruft und an ihrer Stelle die enttäuschten Gäste nach Hause schickt. Sonst findet der 17-Jährige das Leben am Anger richtig cool: "Weil einfach alles in der Nähe ist, Cineplex, Marktkauf. "

Die tolle Infrastruktur genießen alle Siedler, fußläufig gibt es Supermärkte, Freizeiteinrichtungen, Fachgeschäfte, Kirchen und trotzdem noch viel Grün drumherum. Der öffentliche Nahverkehr ist hervorragend. An der Kornblumenstraße halten fast so viele Busse wie am Stadtbahnhof. "Uns gefällt es hier", sagt Martina Füssinger, "und ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass es die älteste und einzige Gastronomie in der Siedlung auch in Zukunft geben wird."

Blick in die Geschichtsbücher

Die Siedlung Löwental gibt es seit 81 Jahren. Vor dem Hintergrund beginnender Aufrüstung kam es in den 30er Jahren zu Wohnungsnot. Deshalb wurde 1935 die Siedlungsgesellschaft Württembergische Bodenseesiedlung GmbH gegründet. Beteiligt waren die Kommunen Friedrichshafen, Ailingen, Berg, Ettenkirch und Schnetzenhausen sowie Eriskirch, Kressbronn, Meckenbeuren und Oberteuringen. Seitens der Industrie beteiligten sich Dornier-Metallbauten, Luftschiffbau Zeppelin und Bodanwerft Kressbronn.

Die ersten Siedler waren also Arbeiter der Häfler Industrie. Weil sie sich weitestgehend selbst versorgen sollten, wurde das Gelände der ehemaligen Trautenmühle zwischen Friedrichshafen und Ailingen in große Grundstücke unterteilt. Obwohl noch keine festen Straßen existierten, zogen die Bewohner der ersten 51 Häuser bereits 1936 ein. Ein zweiter Bauabschnitt folgte 1937, ein dritter 1939. 1952 wurden die Wohnbauten des evangelischen Hilfswerks errichtet und 1955 weitere für Spätheimkehrer. Die Siedlung wurde nach dem 1250 gegründeten Dominikanerinnen-Kloster Löwental benannt, von dem in der Flugplatzstraße noch Mauerreste zu sehen sind.

In Löwental wuchs schnell eine intakte Siedlergemeinschaft, die im Krieg aufgelöst und 1949 im Dorfkrug als Verein wiedergegründet wurde. Man half sich gegenseitig handwerklich, lieh sich Gerätschaften und feierte zusammen. Aber Hühner und Hasenställe verschwanden bald aus den Gärten, der Anbau von Beeren, Obst und Gemüse wurde zum Hobby. Die ersten Siedler verstarben und die Jungen gingen weg. 1961 wurde letztmalig ein Vorstand gewählt. Aber zum 50-jährigen Bestehen der Siedlung 1986 wurde die Siedlergemeinschaft wiedergegründet. Die Mitglieder haben sich der Pflege der Heimat und des heimatkundlichen Wissens verschrieben. Gemeinsam feiern sie jedes Jahr ein Siedlerfest auf dem Angerplatz, treffen sich zum Adventssingen und zum Siedlerhock, machen Ausflüge, spielen Theater und feiern am Gumpigen Donnerstag die Siedlerfasnet.

Zahlen, Zahlen, Zahlen...

600 und 800 Quadratmetergroß sind die Grundstücke in der Siedlung Löwental

2 Reichsmarkhat der Quadratmeter Baugrund 1936 gekostet

1500 Einwohnerhat die Siedlung Löwental

295 Mitgliederzählt die Siedlergemeinschaft

