Friedrichshafen Sommerkonzerte in der Schlosskirche gehen ins 42. Jahr

Kantor Sönke Wittnebel hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Die Bandbreite reicht vom Konzert der Kantorei bis zum Klavierabend

Im 42. Jahr ihres Bestehens erklingen bei den „Sommerkonzerten in der barocken Schlosskirche Friedrichshafen“ an den ersten vier Sonntagabenden in den Sommerferien jeweils um 20 Uhr musikalische Programme, die KMD Sönke Wittnebel zum Teil auch im Zusammenhang mit dem 500. Reformations-Jubiläum ausgewählt hat.

Am Sonntag, 30. Juli, gestaltet die Kantorei an der Schlosskirche unter dem Titel „Klänge der Reformationszeit & des Frühbarock“ im Eröffnungskonzert Sätze vor allem von J. Walter, der an der Seite von Martin Luthers gewirkt hat und als lutherischer „Urkantor“ bezeichnet wird. Motetten von Heinrich Schütz aus der „Geistlichen Chormusik von 1648“ zeigen, wie der Mensch mit seinen Gefühlen im Laufe der Musikgeschichte immer mehr in den Vordergrund tritt. Schütz gilt als der Vertoner des Bibelwortes von Martin Luther. Das Konzert erklingt in der so genannten mitteltönigen Stimmung. Neben der Mühleisen-Truhenorgel sind im Instrumentalpart auch drei selten zu hörende Dulziane zu erleben, Vorläufer der Fagotte.

Der Pianist Ulrich Murtfeld gestaltet am 6. August unter dem Titel „Perlen der Klaviermusik“ einen Klavier-Soloabend am Flügel mit Werken von Beethoven (Waldstein-Sonate), Schubert (Impromptus) und A. Reinagel (Philadelphia Sonatas).

Das Ensemble B-Five gehört zu den international führenden Blockflöten-Ensembles. Mit weltlichen und geistlichen Liedern sowie mit Tänzen ergänzen die Instrumentalisten am Sonntag,13. August, unter dem Titel „Musica, zur Lust und Freud“ den Blick auf die musikalische Welt der Reformationszeit. Den Gesangspart übernimmt der Solotenor Johannes Weiss.

Im Abschlusskonzert am 20. August erweitern die drei jungen Schweizer Musiker des Trio Fontane mit „Quellen musikalischer Ideen“ den musikalischen Bogen durch vor allem romantische Klängen von H. v. Herzogenberg. Zu Gehör kommen aber auch Werke aus der Klassik von W. A. Mozart sowie von dem Zeitgenossen C. Rütti. Dessen 2017 eigens für das Trio Fontane geschriebenen „Trio über ein Zürichsee-Lied“ rundet das Bild der diesjährigen Sommerkonzert in der Schlosskirche ab bis in unsere Zeit.

Karten an der Abendkasse und im Vorverkauf unter Telefon 08 00/9 99 17 77 sowie unter ticket.suedkurier.de und www.reservix.de . Informationen im Internet unter www.evkirchenmusik-fn.de