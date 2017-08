Friedrichshafen Sommerkonzert stimmt Musik aus der Reformationszeit an

Die Kantorei in der Schlosskirche eröffnet die renommierte Sommerkonzertreihe mit Stücken aus Luthers Zeiten und zeigt ebenso Raritäten wie wenig bekannte Lieder.

Martin Luther wusste um die Macht der Musik: "Musik ist die beste Labsal für einen betrübten Menschen." Er wusste, dass keine andere Kunst so unmittelbar an die menschlichen Emotionen andockt. Was also konnte seine Überzeugungen besser transportieren als Musik? So war es nur folgerichtig, dass im Jubiläumsjahr "500 Jahre Reformation" die Kantorei in der Schlosskirche Friedrichshafen die renommierte Sommerkonzertreihe eröffnete.

Luther war der Reformator, der äußerst versiert die Laute gespielt haben soll, der neben Theologie auch Gesang und Kontrapunkt studiert hatte und als Mönch mit der Gregorianik bestens vertraut war. Luther wollte, dass im Gottesdienst nicht mehr nur der Priester singt. Singen sollte der Kanal sein, um Glaubenstexte ins Innerste des Menschen zu schleusen. "Wer singt, betet zweimal", schrieb Luther. Und so textete und komponierte er, übertrug altkirchliche Hymnen ins Deutsche, schrieb biblische Erzähllieder – und ließ komponieren. Musik wurde zur Waffe der Reformation. Bis heute hat Luther das evangelische Gesangbuch geprägt. Ohne ihn wären keine Stellen für Organisten und Kantoren geschaffen worden. Ohne ihn gäbe es keine Kantoreien und Posaunenchöre. Ohne ihn hätte es auch keine deutschsprachige Kirchenmusik von solch künstlerischer Größe wie bei Heinrich Schütz oder Johann Sebastian Bach gegeben. Die Reformation legte einen Grundstein der europäischen Musikkultur.

Die an diesem Abend gespielte Musik ist sonst Profimusikern vorbehalten, die Raritäten abseits des Mainstream-Repertoires bieten. Wenig bekannte Musikschätze hatte die Kantorei allerdings auch zu heben. Chorleiter Sönke Wittnebel, der die Konzertreihe künstlerisch verantwortet, entführte Chor und Publikum in die "Klänge der Reformationszeit und des Frühbarock" – ein historisches Unterfangen in zweifacher Hinsicht. Zum einen bot er ein Tableau mit zum Teil unbekannten Komponisten, mit denen man den Anfängen und Entwicklungen protestantischer Kirchenmusik nachspüren konnte. Zum anderen erklangen die Werke "gemäß den alten Vorbildern" einen Halbton höher als notiert. Das ließ Schärfungen entstehen, welche die Ausdeutung der Texte umso eindrücklicher machten.

Etwa in der Eingangsmotette "Herr, auf dich traue ich" von Heinrich Schütz: Voller Feinheit erheben sich die Chorstimmen zum Gebet, lediglich eine Truhenorgel übernimmt den Generalbass und dient als Begleitinstrument. Diese Reduzierung auf das Wesentliche rückt – ganz im Sinne Luthers – das Wort in den Mittelpunkt. Schütz, streng den alten Regeln der kompositorischen Satzkunst verpflichtet, macht es geradezu bildlich durch musikalisch-rhethorische Formen. Nicht einfach zu singen, doch die Kantorei folgte ihnen mühelos, etwa in den schnellen Notenläufen einer Fluchtbewegung. Nicht zuletzt die stimmliche Transparenz zeigte, welche Chorarbeit Sönke Wittnebel leistet.

Die Abfolge der Sätze und Motetten folgte thematisch dem Kirchenjahr, vom Advent bis zum Totensonntag. Zwischen Sätzen weitgehend unbekannter Meister erklang eine Vielzahl an Werken von Johann Walter. Er war der evangelische "Urkantor" und ein musikalisch Verbündeter von Martin Luther. "Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort": Ein Vokalensemble der Kantorei erfüllte mit artikulatorischer Präzision und plastischer Ausdruckskraft den Kirchenraum. Auch bei den anderen Werken waren Sängerinnen und Sänger zu hören, die wach aufeinander lauschten und daher sicher und präzise intonierten. Zwischen den chorischen Teilen erklang weltliche Instrumentalmusik aus Spanien, die ebenfalls während der Reformationszeit komponiert worden ist. Silke Gwendolyn Schulze, Ann Allen und Teresa Ortner spielten auf Dulzianen, dem Vorgänger des heutigen Fagotts, und zeigten, dass der Kontrast gar nicht so groß ist.

Am Ende dann noch einmal Heinrich Schütz: "Die mit Tränen säen" und "Selig sind die Toten". Wen wundert es bei so viel ergreifender Dynamik und geistlicher Kraft, dass Singen zum Markenzeichen der Reformation wurde.

