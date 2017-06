Friedrichshafen Sommerkonzert des GZG verblüfft durch Reife, Vielfalt und Stimmgewalt

Die Zeiten, in denen an Schulen niemand mehr singen wollte, sind Vergangenheit: Das Graf-Zeppelin-Gymnasiums stellt eine Vielzahl von Talenten ins rechte Licht

Gleich nach dem Schlagzeug-Intro jagen sie los: in den Trompeten strahlt die Eingangsfanfare des "Final Countdown" der Rockband Europe, ihre Schärfe mildern silbern die Querflöten. Posaunen und Saxophone übernehmen, Bass und Keyboard treiben von hinten weiter. Auf ein höchst bewegliches Posauensolo antworten helle Bläser – bis zum knackigen Schluss lassen sie keine Atempause, bleiben sauber akzentuiert und präzise. Die GZG-Bigband präsentiert sich in Höchstform. Sie sprüht vor Energie, jazzt souverän durch Soli, Dialoge und satte Tutti und und hat mindestens so viel Spaß wie die Zuhörer. Ob die rasante Eingangsmelodie der Krimiserie Hawaii Five-O, ein entspanntes "Birdland" oder leicht hingeworfene Latino-Rhythmen – sie machen jeden Stimmungs- und Rhythmuswechsel mit. Selbst ihren minimalistisch dirigierenden Leiter Frank Pudimat reißt es bei "La Suerte De Los Tontos" fast zu Tanzschritten hin. Der greift für Sinatras "Fly Me To The Moon" selbst zum Mikrofon und singt zwischen Lässigkeit und zärtlicher Ironie, während die Linke weiter dirigiert. Als Solistin jubelt dann Verena Seyboldt geschmeidig und mühelos "No Moon at all" und beantwortet mit leichtem Lächeln die Einwürfe der Trompeten.

Der Knabenchor "GZG-Jungs" unter der Leitung von Arno Kleiß ist auf 23 Sänger angewachsen. Frisch, klar und natürlich geben sie "Musik ist eine Brücke" von Uli Führe. Bei den ganz hohen Tönen machen nicht alle mit, umso aufrichtiger klingt ihr "Mach Musik, denn sie hilft dir wieder auf". Die Kinderstimmen leuchten beim Magnificat a cappella und für "Lollipop" lassen sie synchron den Finger aus dem Mund ploppen.

Sie stecken mitten im Abitur und rocken trotzdem das GZH: insgesamt hat Leiter und Arrangeur Sven Hanagarth 14 Leute zusammengebracht. Unerbittlich drängen drei Schlagzeuger nach vorn, der entspannte Bass hält die Balance. Trompeten, Saxophone und Posaune glänzen solo oder im Team und das Klavier juchzt dazwischen. Trifft sie auf die Bratsche, wird der Ton von Frontfrau Lena Ambrosch sanft, in "Rehab" lotet sie die beträchtlichen Tiefen ihrer Stimme aus, bei "Chöre" von Mark Forster schmettert sie energisch: "Komm mal raus aus deiner Deckung, ich seh schon, wie es blitzt!" Bei "Und die Chöre singen für dich" liefern tatsächlich Mitglieder des gemischten Chors eine wortlose, aber eindringliche Begleitung.

Hindemith schrieb neben sperrigen Opern und Orchesterwerken auch Musik für Schulen und den Hausgebrauch. Der Chor der Fünftklässler führt seine Kinderkantate "Wir bauen eine Stadt" auf. Ein kleines, feines Instrumentalensemble begleitet die Sänger und gibt mal nachdenkliche, mal tänzerische Töne vor. Die jungen Sänger präsentieren die ungewohnten Melodien sicher, ausdrucksvoll und mit viel Charme. Mal alle zusammen, mal mit verteilten Rollen oder solo lassen sie eine Stadt erstehen, in der Erwachsene nichts zu sagen haben und das eine oder andere Malheur einfach weggesungen wird.

Das Rockoratorium "Eversmiling Liberty" von Erling Kullberg und Jens Johansen erinnert an den Aufstand der jüdischen Makkabäer im zweiten Jahrhundert vor Christus. Der Gemischte Chor macht die uralte Sehnsucht nach Freiheit und Frieden hörbar, die aus den Rock- und Popballaden spricht. Kämpferisch intonieren sie "Disdainful of danger we run for the foe" – "Gefahren verachtend stürzen wir aus auf den Feind" und schwenken nahtlos um in hymnisches Gotteslob. Im ersten Solo ruft Paul Frey in einer Art Sprechgesang zur Gegenwehr der Unterdrückten auf, später ruft er mit Elan zu den Waffen. Seine Stimme hat etwas vom Klang des Cellos, das er im Jugendsinfonieorchester spielt – voll, rund und mit einem Bronzeton. Lena Ambrosch zeigt sich in "Father in Heaven" von ihrer weichste Seite, Chorleiter Christian Cöster umgarnt sie mit der Klarinette. Mit einem innigen "O lovely peace" entlassen sie ihre Zuhörer in die warme Nacht.