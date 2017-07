Friedrichshafen Sommerfest zum einstigen Erstflug eines Zeppelin NT

Der erste Start eines Zeppelins Neuer Technologie (NT) vom Flughafen Friedrichshafen aus war vor 20 Jahren. Das Ereignis wurde am Wochenende mit einem zweitägigen Sommerfest gefeiert. Am Samstagabend wurde ein Zeppelin durch Hagelschlag beschädigt und konnte nicht für den Flugbetrieb eingesetzt werden.

Der zünftige Frühschoppen am Sonntagmorgen, bei dem der Musikverein Schnetzenhausen spielte, sorgte für regen Betrieb vor und im Zeppelin-Hangar. Während es sich geladene Gäste, darunter Geschäftsführer der Tochterfirmen sowie Werbepartner, beim Weißwurstfrühstück gut gehen ließen, nahmen weitere Besucher das Programm im Hangar unter die Lupe.

Zwar hatte das unerwartete Gewitter am Samstag einige Probleme verursacht, davon ließen sich aber sowohl Organisatoren als auch Gäste kaum etwas anmerken. „Das Problem war der Hagel. Es sind Schäden am Leitwerk des Zeppelins entstanden, weil wir nicht schnell genug im Hangar drin waren“, sagt Eckhard Breuer, seit einer Woche Geschäftsführer des Unternehmens Zeppelin Luftschifftechnik.





In seinen ersten Tagen als Geschäftsführer hatte Breuer neben dem Gewitter-Vorfall bereits einiges erlebt: ein gut laufendes Saisongeschäft, Sonderflüge wie etwa eine Hochzeit an Bord des Zeppelins und die Vorbereitungen für das Sommerfest. Breuer freut sich auf seine neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit langjährigen Mitarbeitern der Zeppelin Luftschifftechnik GmbH & Co.

All die Kompetenz und Begeisterung zu sehen, sei wirklich schön und etwas ganz Besonderes, sagte Breuer. Seine Ziele im nächsten Jahr sind unter anderem die Ausweitung des Zeppelin-Flugbetriebes in Friedrichshafen sowie die Weiterentwicklung von Sonderflug-Angeboten. Ebenfalls sei es ihm wichtig, sagte Breuer, Kontakte zu Sponsoren und Firmen zu festigen und weiterhin Forschungsflüge zu ermöglichen.



Manch einer der Gäste wunderte sich am Sonntag über Sonnenschein und hohe Temperaturen. So sind beispielsweise Robert Birnbreier und sein Sohn Markus gemeinsam mit Katrin Meier nur hergekommen, weil sie von schlechtem Wetter ausgegangen sind. „Wir sind natürlich auch aus Neugierde hier, aber wir dachten, das wäre eine gute Alternative, wenn es regnet“, sagt Meier. Die drei Aulendorfer haben am Sonntag das erste Mal einen Zeppelin aus der Nähe gesehen. Ebenfalls zum ersten Mal im Hangar waren Monika und Wolfgang Mair. Das Ehepaar aus Markdorf fand großen Gefallen am Sommerfest: „Hier gibt es ganz schön viel zu sehen“, sagte Monika Mair in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. Sie hat bei der Verlosung für einen Rundflug mit dem Zeppelin mitgemacht und hofft, zu gewinnen. Ihr Mann freute sich über eine leckere Bratwurst und die Blasmusik beim Frühschoppen.