Friedrichshafen Sommerfest auf dem Franziskusplatz ist "ein kleiner Höhepunkt im Jahreskalender"

Willkommene Abwechslung und Wertschätzung fürs Ehrenamt: Bewohner, Gäste und Helfer feiern beim Sommerfest rund um das Franziskuszentrum in Friedrichshafen gemeinsam.

Beim Sommerfest rund um das Franziskuszentrum feierten am Samstag Bewohner und Gäste gemeinsam. "Dieses Fest ist jedes Jahr eine tolle Sache", sagte Simone Syré, die als ehrenamtliche Mitarbeiterin des Hospizes beim Flohmarkt mithalf. "Heute trifft man auf Bewohner der unterschiedlichen Wohngruppen und viele Gäste. Auch jeder, der eher zufällig vorbeikommt, ist natürlich genauso willkommen." Das bestätigte Ricarda Caballero, die als Wohngruppenbetreuerin für etwa 35 bis 40 Personen zuständig ist: "Heute ist wirklich ein kleiner Höhepunkt in unserem Jahreskalender", sagte sie. "Das Sommerfest bedeutet für alle eine Teilhabe am ganz normalen Leben und ist natürlich auch eine willkommene Abwechslung für unsere Bewohner."

Gute Laune aber auch bei Gretel Lenz. Die Leiterin des im Franziskuszentrum beheimateten "Bürgerbüro K3" informiert beim Tag der offenen Tür über die vielseitige Arbeit im bürgerschaftlichen Engagement. "Es freut mich, dass viele Bürgerinnen und Bürger kommen und damit auch ihre Wertschätzung für das Ehrenamt zum Ausdruck bringen", sagte Gretel Lenz. Nicht weniger gut aufgelegt waren die Musiker der "Lustigen 11". Sie sorgten für die schmissige musikalische Begleitung – und für kurzweilige unterhaltsame Stunden.