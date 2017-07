Friedrichshafen Sommerfest: Der Zeppelin NT wird 20 Jahre alt

Am 18. September 1997 stieg das erste neue Luftschiff Zeppelin NT in Friedrichshafen auf. Mit einem großen Sommerfest am 8. und 9. Juli feiert die Zeppelin-Reederei dieses Ereignis. Anlässlich des runden Geburtstags blicken der scheidende Geschäftsführer Thomas Brandt und sein Nachfolger Eckhard Breuer zurück und in die Zukunft.

Herr Brandt, was waren für Sie die Höhepunkte der vergangenen 20 Jahre?

Brandt: Ein Höhepunkt ist auf jeden Fall, dass wir es geschafft haben, den Zeppelin auf dem Weltmarkt zu einem Produkt zu machen, das anerkannt ist und dass jeder, der in irgendeiner Weise heute mit Luftschiffen etwas anfangen will oder sich Beratung sucht, immer zu uns kommt. Friedrichshafen hat als Luftschiffstandort wieder Geltung erlangt. Darauf können wir alle miteinander stolz sein. Der Verkauf an Goodyear war natürlich ein ganz herausragender Höhepunkt. Damit haben wir dieses Unternehmen in eine nachhaltige Zukunft geführt. Ein zweiter Höhepunkt sind die vielen Sondermissionen des Zeppelins für die Wissenschaft. Ob Luft-, Wasser- oder Meeresbiologieforschung – unser Luftschiff leistet einen wichtigen Beitrag in der Wissenschaftswelt. Das ist auch toll.

Es war ein langer Weg dorthin – heute fliegen zwei Zeppeline über Friedrichshafen. Wie fühlt sich das an?

Brandt: Auch wenn mir das keiner glauben mag: Auch nach all den Jahren ist es für mich nach wie vor ein emotionales Erleben. Der Flug selbst, aber auch wenn ein Zeppelin startet oder landet, das ist für mich nach wie vor ein ganz besonderer Moment.

Wird es Ihnen schwerfallen, jetzt den Stab zu übergeben?

Brandt: Ja, es ist ein Abschiedsschmerz in mir, das ist ganz klar. Herr Breuer und ich verstehen uns sehr gut, und deswegen ist es toll, dass ich an ihn übergeben kann. Ich habe mir sehr lange und genau überlegt, wann eine Übergabe sinnvoll ist. Ich bin jetzt 62 Jahre alt und war 13 Jahre dabei. Wir wollten die Übergabe dann machen, wenn der Neue auch eine Chance hat, positiv ändernd einzugreifen. Und jetzt sind wir noch mitten in dem großen Goodyear-Auftrag, es geht um die Serviceverträge der Zukunft und viele weitere Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen. Darum ist genau jetzt der richtige Moment. Auch wenn deshalb mein Abschiedsschmerz umso größer ist. Natürlich frage ich mich manchmal, warum ich eigentlich gehe. Aber ich wollte versuchen, mit Weisheit meine Karriere zu beenden.



Herr Breuer, wie soll es denn in der Zukunft weitergehen?

Breuer: Thomas Brandt ist es zu verdanken, dass er den Betrieb deutlich professionalisiert hat. Für uns geht es jetzt darum, dass wir den Flugbetrieb in Friedrichshafen weiter ausbauen. Wenn unser eigener Flugbetrieb in Friedrichshafen gut läuft, ist das die beste Werbung und das beste Marketing für unser Produkt. So können wir potenziellen Käufern des Luftschiffes zeigen, wie ein wirtschaftlich nachhaltiger und profitabler Flugbetrieb funktioniert. Kurzfristig geht es darum, dass wir das Goodyear-Projekt gut abschließen. Und mit diesem Projekt im Rücken und mit dem soliden professionellen Flugbetrieb in Friedrichshafen wollen wir dann weltweit weitere Kunden gewinnen.

Sicherlich wird es keine Serienfertigung geben, sondern es werden immer Einzelprojekte sein. Aber es ist unser Ziel, nachhaltig eine bestimmte Anzahl von Schiffen ausliefern zu können. Ich denke, ein Schiff pro Jahr wäre ein schönes Ziel, wenn wir das schaffen könnten. Wir stehen bereits im Kontakt mit mehreren Interessenten weltweit, ich kann bestätigen, dass es aus verschiedenen Erdteilen reges Interesse am Zeppelin NT gibt. Friedrichshafen ist auch 100 Jahre nach Graf Zeppelin und Hugo Eckener das Kompetenzzentrum in der Welt für die Luftschifffahrt.

Wenn man Graf Zeppelins Visionen bemüht – was ist Ihre Vision?

Breuer: Der Zeppelin wird sicher kein Massenprodukt werden. Aber der Zeppelin ist überall dort richtig gut, wo es darum geht, ausdauernd aus geringen Flughöhen etwas zu beobachten und dabei noch mehr als eine Tonne Nutzlast dabei zu haben. Da ist der Zeppelin wirklich unschlagbar gut.

Was wurde aus den Überlegungen, ein größeres Luftschiff zu bauen?

Brandt: Wir haben alle Pläne, ein größeres Luftschiff zu bauen, eingestellt. Dafür wollen wir den Zeppelin NT besser machen.

Die neue Version 101 hat eine größere Kabine für 14 Passagiere, eine verbesserte Nutzlast durch Optimierung der Hülle und leichtere Bauweise der Gondel, eine bessere Energieversorgung, eine neue Avionik und vieles mehr.Wir haben jetzt ein gut entwickeltes, serienreifes Produkt, das sich im Einsatz bewährt hat und das in Friedrichshafen im vergangenen Jahr über 20 000 Passagiere geflogen hat.

Wie wollen Sie den Passagierbetrieb ausbauen?

Breuer: In der Sommersaison stehen wir gut da, aber in der ruhigeren Jahreszeit gibt es noch Potenzial. In der Bodenseeregion gehört der Zeppelin längst zum Landschaftsbild – ich suche ihn schon immer am Himmel. Er gehört dazu wie der See und der Säntis. Aber wie können wir das Luftschiff landesweit bekannt machen? Auch in Österreich und in der Schweiz? Können wir über den großen Metropolen fliegen, was das Schiff auch für Werbekunden deutlich attraktiver machen würde? Es ist natürlich ein Unterschied, ob Sie über einer Millionenstadt fliegen oder über einer Urlaubsregion im Hinblick auf die Erreichbarkeit der Werbezielgruppe am Boden.

Flüge zu gewinnen Für zwei SÜDKURIER-Leser gibt es die Chance, einen 20-minütigen Zeppelinflug zu gewinnen. Der Flug findet am Sonntag, 9. Juli, um 10 Uhr statt. Der Flugtermin ist fix und kann nicht verschoben werden. Wer mitfliegen will, wählt die Telefonnummer 0 13 79/37 05 00 15 und macht folgende Angaben: Kennwort „Zeppelinflug“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer. Ein Anruf kostet 50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise abweichend. Die Gewinner werden am Freitag, 7. Juli, telefonisch benachrichtigt. Suchen Sie noch nach einer wertvollen Erinnerung an dieses Jubiläumsjahr? Der SÜDKURIER bietet Ihnen zwei verschiedene Graf-Zeppelin-Jubiläumsmedaillen als exklusive Sonderprägung an. Die Medaillen sind limitiert. Jede Medaille wird im Schmucketui und mit Echtheitszertifikat geliefert. Sie sind im SÜDKURIER-Shop online erhältlich.

Der Zeppelin könnte also über Berlin oder Hamburg fliegen?

Breuer: Ich habe wirklich diese Vision: Der Zeppelin fliegt über dem Kölner Dom oder am Brandenburger Tor. Es wäre großartig, das Luftschiff aus Friedrichshafen über den großen deutschen Städten fliegen zu sehen – wissend, dass dort Luftraumbeschränkungen zu beachten sind.