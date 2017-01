Friedrichshafen Sohn soll Feuer gelegt haben

Ein 34-Jähriger aus dem Raum Friedrichshafen muss sich vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Tettnang verantworten. Er ist der schweren Brandstiftung in Tateinheit mit Sachbeschädigung angeklagt. Der Mann soll an seinem Elternhaus Feuer gelegt haben.

Wegen versuchter schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit Sachbeschädigung musste sich ein 34-Jähriger aus dem Raum Friedrichshafen gestern vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Tettnang verantworten. Da zwei Zeugen nicht gehört werden konnten, wurden zwei weitere Prozesstermine festgelegt. Am 8. Oktober 2015 soll der Angeklagte versucht haben, mit einer brennbaren Flüssigkeit das Haus seines Stiefvaters und seiner Mutter in Brand zu stecken, um so die Immobilie ganz oder teilweise zu zerstören. Das Feuer erlosch von selbst. Am Gebäude entstand ein Schaden von 10 000 Euro.

"Ich werde nur Angaben zu meiner Person machen, nicht zur Sache", gab der Angeklagte zu Protokoll. Nach der Trennung seiner Eltern habe er den neuen Ehemann seiner Mutter als seinen Vater angesehen. Er habe nach der Schule als Elektriker gearbeitet. Derzeit sei er arbeitslos. Sein Job sei ihm zu eintönig gewesen, er habe nach einer neuen Herausforderung gesucht, erklärte der Angeklagte in der Verhandlung. Im Februar trete er eine neue Stelle an.

Der Stiefvater wollte im Zeugenstand weder Angaben zur Tat noch zur Höhe des Schadens machen, der durch das Feuer entstanden war. Auch die Mutter machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Eine Zeugin sagte aus, sie habe kurz nach 5 Uhr morgens die Zeitung zustellen wollen. Da sei im Zeitungsfach des Briefkastens am Haus der Geschädigten ein angebrannter Lappen gesteckt. Das Feuer sei jedoch bereits erloschen gewesen. "Es roch nicht nach Benzin", sagte sie, eher nach Parfüm, wie Sanitärreiniger oder Duftöl. Der Geruch habe sich im ganzen Treppenhaus ausgebreitet. Einige Häuser weiter sei ihr ein Mann begegnet. Sehr groß und schlank sei er gewesen, erinnerte sie sich. Er habe einen schwarzen Rucksack dabeigehabt und ein weißes Käppi getragen. Sein Gesicht habe sie nicht gesehen, schätzte ihn aber auf etwa 40 Jahre. Er sei mit dem Handy in der Hand aus dem Garten gekommen und plötzlich vor ihr gestanden. Überrascht, jemandem zu begegnen, habe er sich grußlos umgedreht und sei weggegangen. Demselben Mann begegnete sie kurze Zeit später noch einmal auf der Straße. "Er hat sich weggedreht", erklärte sie, als sei es ihm unangenehm gewesen, dass sie ihn gesehen habe.

Da beide damals ermittelnden Polizeibeamten nicht zur Verhandlung erscheinen konnten, wurden für Januar und Februar zwei weitere Termine anberaumt. Doch frühere Aussagen der Eltern können aufgrund ihrer Zeugnisverweigerung nicht verwendet werden, wie in der Gerichtsverhandlung deutlich wurde. Bleibe zunächst eine ungefähre Übereinstimmung von Größe, Figur, Alter und Haarfarbe des Angeklagten mit dem Mann, den die Zeitungsausträgerin zum Tatzeitpunkt gesehen hatte.

