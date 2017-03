Friedrichshafen So hat Friedrichshafen gewählt

Andreas Brand erhält zwar in allen Bezirken die breite Zustimmung, dennoch gibt es Unterschiede. Der SÜDKURIER zeigt, wer wo gewählt hat – und wie extrem verschieden die Wahlbeteiligung ausfällt.

Dieses Ergebnis ist eindeutig: Andreas Brand punktete sowohl in den Innenstadt-Bezirken und Stadtteilen, als auch in den Ortschaften und erhielt mit ingesamt 79,9 Prozent die absolute Mehrheit der Stimmen. Das beste Ergebnis für Brand gab es in Raderach (90,8 Prozent), das schlechteste (64,1 Prozent) holte er im Bezirk Landratsamt. Das ist wenig überraschend, schließlich leben dort in Oberhof Anhänger des "Netzwerks für Friedrichshafen", die für ihren Kandidaten Philipp Fuhrmann mit 30,8 Prozent gestimmt haben. Der SÜDKURIER zeigt, wer wo gewählt hat.

Ingesamt wählten 41,4 Prozent aller stimmberechtigter Häfler. In Zahlen: 46 242 Wähler durften stimmen, 19 131 haben das getan. Davon machten 4153 Briefwahl, 14 979 gingen zur Urne. Zum Vergleich: Beim zweiten Wahlgang der letzten OB-Wahl 2009 wählten 44,3 Prozent aller Berechtigter. Bei der Landtagswahl i2016 lag die Beteiligung bei 67.1 Prozent. Unterschiede: Die höchste Wahlbeteiligung gab es im Ailinger Schulzentrum (43,9 Prozent), gefolgt vom Evangelischen Gemeindezentrum Fischbach (43,6 Prozent) und vom Gemeindehaus Guter Hirte (41,55 Prozent). Am wenigsten Wähler gingen im Bezirk 41, Albert-Merglen-Schule, zu dem die Heinrich-Heine-Siedlung im Stadtteil Hofen gehört zur Urne. Hier wählten gerade mal 18,6 Prozent. Niedrige Wahlbeteiligung gab es außerdem in den Innenstadt-Bezirken Gemeindesaal St. Columban (21,1 Prozent) und Karl-Maybach-Gymnasium (22,4 Prozent).