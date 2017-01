Friedrichshafen So feiern die Häfler Esch-Dämonen ihr elfjähriges Bestehen

So feiern die Häfler Esch-Dämonen ihr elfjähriges Bestehen

Närrisches Jubiläum: Die Esch-Dämonen in Friedrichshafen werden elf Jahre alt. Das wird unter anderem mit einem besonderen Umzug gefeiert.

"s'Böse lacht – Dämonenmacht!" heißt es in diesem Jahr einmal mehr. Denn die Narrenzunft Esch-Dämonen feiert ihr elfjähriges Bestehen. Dafür legen sich die aktiven Vereinsmitglieder mächtig ins Zeug. Mit einem Jubiläumsumzug wollen sie die Fasnet außergewöhnlich machen. Dieser findet am Samstag, 28. Januar um 12.59 Uhr in Friedrichshafen statt. Anschließend können Besucher die Erweckung des Esch-Dämons sowie die Taufe miterleben.

"Wir wollen feiern, wir freuen uns", sagt Simone Kujawa und lacht. Sie ist Schriftführerin des Narrenvereins und hilft tatkräftig bei den Vorbereitungen für die Veranstaltung zum närrischen Jubiläum mit. Nach der Fasnet im vergangenen Jahr sei allerhand zu erledigen gewesen: Von der Ideensammlung über grundlegend Organisatorisches wie die Terminfindung und Einladung der Zünfte bis hin zur Suche nach einem Standort für die Party nach dem Umzug. "Uns war von Anfang an klar, dass wir einen Umzug organisieren wollen. Dass aus dem eigentlich geplanten Fackelumzug nun doch ein richtiger Jubiläumsumzug wird, haben wir den teilnehmenden Vereinen aus der Umgebung zu verdanken", sagt Kujawa im Gespräch mit dem SÜDKURIER. 15 Zünfte springen beim Umzug mit – etliche weitere Lumpenkapellen und Fanfarenzüge unterstützen die Esch-Dämonen am Abend, wenn es zur Party ins Trachtenheim geht.

"Eine geeignete Location für den Ball zu finden, war gar nicht einfach", sagt Thomas Sproll, Vorsitzender des Narrenvereins. Zwar dürfen die Esch-Dämonen für Vorstandssitzungen die Räume des Angelsportvereins nutzen, diese eigenen sich aber nicht für eine Party. "Wir rechnen mit 350 Leuten, darunter allerdings nur Hästräger und geladene Gäste", erklärt Sproll.

Während des Umzuges sorgen Vereinsmitglieder für Verpflegung am Straßenrand. "Es gibt Getränke – Glühwein, Bier und Alkoholfreies – und Essen", sagt Kujawa. Damit der Tag erfolgreich abläuft, helfen alle Esch-Dämonen, ob groß oder klein, mit. "Neben Bewirtung gibt es Dienst in der Parkplatzeinweisung, dem Aufbau und Abbau sowie der Umzugseinweisung", zählt Kujawa auf.

Der Narrenverein ist 2005 von neun Gründungsmitgliedern und dem Gründungsvater Armin Schmiedle ins Leben gerufen worden. Mit dem Ziel, etwas Neues und eigenes auf die Beine zu stellen, entstand der Esch-Dämon – unter anderem deswegen, weil einige Gründer nahe des Seewiesen-Eschs wohnten. Aus den ursprünglichen neun Hästrägern sind mittlerweile 48 aktive und 32 passive Mitglieder geworden. Darunter auch 15 Kinder, die bei den Umzügen mitspringen. "Wir sind stolz auf unsere Kinder. Der Narrensamen wächst", freut sich Kujawa.

Wichtig ist den beiden Vorstandsmitgliedern, dass das Restaurant des Angelsportvereins am Abend der Jubiläumsveranstaltung regulär geöffnet hat. "Wir wollen niemanden einschränken", betont Kujawa.



Sage des Narrenvereins

Mehr Informationen unter: www.eschdaemonen.de

Im Schilf des Seewiesen-Eschs trieb Anfang des 19. Jahrhunderts ein Dämon sein Unwesen. Er vertrieb alle Menschen, die sich dort aufhielten. Eines Tages näherten sich dann doch ein paar Furchtlose. Seitdem wurde der Dämon nicht mehr im Schilf gesehen. So kam es, dass sich im Jahr 2005 neun Mutige auf die Suche gemacht haben. Mehr als ein Jahr lang versuchten sie, den böse Geist aufzuspüren. Im Mai 2006 der Erfolg: Der Esch-Dämon wurde gefunden und überredet, bei der Fasnet sein Unwesen zu treiben.