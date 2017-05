Im Rahmen des Bodenseefestivals gab die Formation ein berauschendes Konzert im Graf-Zeppelin-Haus

Es gibt Bands, die haben Fans und es gibt Snarky Puppy. Das amerikanische Musikerkollektiv um den kalifornischen Bassisten Michael League verwendet auf seinen entgrenzten Psychedelia-Jazzrock so viel Hirnschmalz, dass sich ein Kreis von Nerds um sie schart. Ein innerer Zirkel, der beim Sitzkonzert in Friedrichshafen sofort vor der Bühne steht und sich nicht darum schert, wer dahinter noch auf die Bühne sieht. Es ist ein ausschließlich junger und männlicher Kreis, der sich da versammelt und in den Fluten der verqueren polyrhythmischen Soundwellen zuckt wie Korken im aufgewühlten Meer. Anderen dagegen ist dieses Konzert zu heftig. Still und leise strebt mancher dem Ausgang entgegen. Und trotzdem: Gerade mit dieser Musik verkauft die Band in Friedrichshafen im Rahmen des Bodenseefestivals 650 Karten. Auch für ein einfacher gestricktes Jazzkonzert wäre das eine ganze Menge.

Snarky Puppy klingt, als würden Frank Zappa, Chick Corea, Miles Davis und Herbie Hancock mit Elektronikfetischisten eine Supergroup im Geist der Grateful Dead gründen, um in ihren Sessions alle Grenzen zu sprengen. Die Musik von Snarky Puppy wirkt wie die Vision einer "Einswerdung", an die schon die Hippies glaubten, nur dass sie bei Snarky Puppy nicht sentimental und gefühlig wirkt, sondern musikalisch klug strukturiert. Zum Snarky Puppy-Kollektiv gehören etwa 40 Musiker, gespielt wird in wechselnden Besetzungen. In Friedrichshafen rückt Michael League mit zwei Bläsern, zwei Schlagzeugern, zwei Keyboardern, E-Gitarre und einer elektrischen Geige an, die oft auch wie ein Synthesizer verwendet wird.

Mit so gleich drei synthetischen Instrumenten stürmt die Formation immer wieder zügellos die Gipfel der Künstlichkeit: Dabei scheint Return to Forevers Kult-Scheibe "Hymn of the Seventh Galaxy" den Soundtrack einer alten Science Fiction-Serie zu kreuzen. Das Ergebnis ist furios, klingt nach dem Futurismus der Siebziger und ist vom Schatten eines Zweifels so wenig angekränkelt wie Mark Zuckerberg hinsichtlich des Silicon Valley-Traums einer digitalen Weltgesellschaft, die aus Bits und Bytes geboren wird. Wenn es Sentimentalitäten gibt bei Snarky Puppy, dann liegen sie hier.

Kühlen Kopf bewahrt Michael League trotzdem. Er schwimmt gegen den Strom des Streaming-Zeitalters, das es Musikern zunehmend schwer macht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. In einer Ansage ruft er das Publikum dazu auf, Musik zu kaufen, anstatt sie zu streamen. Auch dieses Konzert wird mitgeschnitten und kann kostenpflichtig runtergeladen werden.

Das musikalische Programm von Snarky Puppy besteht nicht aus einer immer weiteren Verengung und Klärung, sondern aus einer stetigen Erweiterung. Immer noch mehr Widersprüchliches wird zur Form gefügt, und das gelingt, weil nicht nur Verwandlungen zum Sound-Trip der Band gehören, sondern auch Spannungen, Brüche und Neuanfänge. Snarky Puppy machen ihre Livemusik wie ein DJ, dem alle denkbaren Stilrichtungen zur Vermischung vorliegen. Aber anders als selbst einer der Gepriesensten unter ihnen, DJ Flying Lotus, entwickeln sie die Collagen ihrer Ideenvielfalt zu ausufernden Klanggebilden. Wenn das Keyboard mit der gestopften Trompete nach Miles Davis' Album "Aura" klingt, wenn entspannte Bläserthemen den modalen Jazz der 1950er in Erinnerung rufen oder ein Afrobeat-Feuerwerk abgebrannt wird, dann geht es nicht darum, auf billige Weise die gut sortierten musikalischen Schubladenkenntnisse des Publikums zu bedienen.

Snarky Puppy wollen den Hörer nicht im schon Gewussten bestätigen, sondern ihn, ausgehend von diesen Stil-Zitaten, überwältigen. Analog zum früheren Progressive Rock wird eine Welt aus Klang geschaffen. In endlosen Musikschlaufen zerdehnen Snarky Puppy die Zeit, bis die Aufmerksamkeit des Publikums ganz in ihnen gefangen ist. An die Stelle griffiger Stücke treten Großformen sinfonischen Ausmaßes und von oft heftiger Lautstärke. Es gibt keinen Ausweg aus dieser Musik, in der die Keyboards bis in Tinnitushöhen fiepen und die Beats stampfen wie ein aus hydraulischen Pumpen zusammengesetztes Dinosaurierskelett. Aber da phantasiert auch eine schwüle Blockflöte eine weichgezeichnete Erotik und eine Slide-Gitarre erkundet mit viel Hall sphärische Tiefen. Melodie- und Rhythmenströme schieben sich übereinander, verwirren das Ohr und reiben aneinander, bis sie sich in Passagen einer Schönheit auflösen, die vor dem Hintergrund des vorherigen Tumults umso vollkommener wirkt.

Die Musik von Snarky Puppy braucht Dauer, sie eignet sich nicht zur Berieselung und ist manchmal ein Härtetest. Es stimmt zuversichtlich, dass eine Band, die konsequent die Regeln des Musikgeschäfts missachtet, so erfolgreich ist.