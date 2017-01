Friedrichshafen Snacks und Getränke für 1800 Gäste

1000 Brezeln, 1000 Partybrötchen, 618 Flaschen Wein und noch viel mehr: Die Zehrer Gastronomie sorgt für den kulinarischen Teil des Neujahrsempfangs in Friedrichshafen.

1000 Laugenbrezeln, 1000 mit Salami, Käse, kaltem Braten und Lachs belegte Partybrötchen und nochmals so viele Quiches Lorraines beziehungsweise Käseküchle hat die Zehrer Gastronomie für die Gäste beim Friedrichshafener Neujahrsempfang im Graf-Zeppelin-Haus vorbereitet. „Dazu kommen noch 800 Pumpernickel mit Frischkäse und 1200 Blätterteig-Snacks mit Gemüse, Schinken oder Tomaten“, informierte Geschäftsführer Thomas Zehrer, der zum zweiten Mal für das Catering verantwortlich ist.

Die ersten Besucher des Neujahrsempfangs kamen bereits um 17 Uhr. „Es sind dann doch einige Stunden, bis es etwas zu essen und zu trinken gibt und die Leute sind entsprechend hungrig und durstig“, weiß Zehrer. Wenn also nach den Reden von Oberbürgermeister Andreas Brand und Moritz Freiherr Knigge auf einen Schlag geschätzte 1800 Menschen zum Buffet kommen, muss das Catering gerüstet sein und der Ablauf möglichst reibungslos vonstattengehen. Statt an einem großen Buffet konnten sich die Gäste im Haus an 16 Stationen bedienen, sodass es kaum zu Wartezeiten kam. Besonders positiv fiel den Besuchern auf, dass wirklich für alle genügend da war.





In der Küche haben bereits am Samstag die Vorbereitungen begonnen: Gemüse für die Quiche Lorraine schnippeln, Käse für die Käseküchlein reiben. Der Lachs ist bereits gebeizt und das Fleisch für den kalten Braten fertig. „Alles, was sich gut vorbereiten lässt, machen wir natürlich im Vorfeld“, berichtet Geschäftsführer Thomas Zehrer, der in diesem Jahr auch einige Snacks speziell für Vegetarier zubereitet hat.

Am Sonntag standen die Mitarbeiter bereits um 7 Uhr in der Küche, um Brötchen und Pumpernickel zu belegen. „Die Herausforderung ist beim Neujahrsempfang eindeutig die Menge“, so Zehrer. Mit 20 Mitarbeitern in der Küche und 30 weiteren, die am Abend für Service und Ausschank verantwortlich sind, fühlt er sich gut gerüstet. Auch wenn die Mengen kleiner seien, sieht er kalt-warme Buffets bei Abi-Bällen oder Kongressen mit bis zu 1400 Gästen als noch größere Herausforderung. „Aber jede große Veranstaltung ist für uns etwas Besonderes und muss funktionieren.“

Für die Mitarbeiter des Serviceteams stellte sich auch gestern wieder die Frage, wann genau sie mit dem Einschenken der Getränke beginnen sollen. Es ist zwar eine genaue Uhrzeit für den Start des Buffets angepeilt, aber nicht selten dauern die Reden länger. „Es sollten genügend Getränke eingeschenkt sein, aber es ist natürlich nicht gut, wenn Wein oder Bier schon abgestanden sind“, weiß Servicekraft Claudia Pregler. Kalkuliert hat die Zehrer Gastronomie mit 618 Flaschen Wein von der Hofkammer des Hauses Württemberg, rund 650 Gläsern Bier vom Fass, 160 Gläsern alkoholfreiem Bier und 280 Flaschen Mineralwasser.

Punktgenau zu den Klängen der deutschen Nationalhymne waren auch die warmen Snacks fertig und der Sturm aufs Buffet konnte beginnen.