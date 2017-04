Die Gruppe „Terne Cserhaja“ aus Ungarn zeigt in der Bodensee-Schule St. Martin ein Stück über die Kluft zwischen Tradition und Selbstbestimmung. Leider bereitet die ungarische Sprache dem Publikum Verständnisprobleme.

Es ist eine schwierige Aufführung bei den Theatertagen: Ungefähr 20 junge Sinti und Roma spielen ein Stück, von dem das Publikum nichts versteht, denn die Gruppe „Terne Cserhaja“ stammt aus Ungarn und spricht in ihrer Landessprache. Halbszenisch ist die Präsentationsweise der Eigenproduktion „We are who we are“ – und diese Identität geht nicht ohne Konflikte ab. Verbotene Liebe und unterdrückte Gefühle klingen an, in einer patriarchalischen Gesellschaft, in der die Melancholie ein Grundbestandteil im Gefühlshaushalt der Frauen zu sein scheint.

Zwischen Tradition und Gegenwart bewegt sich diese Welt, in der die Frauen teils Jeans und Turnschuhe tragen, aber auch noch, wie früher, sehr schöne lange bunte Röcke. Ambivalent ist dieses Erbe, ohne das die Aufführung auch ohne Musik bliebe: Eine Musik mit durchdringendem Gesang, harscher Gitarre und Cajon. Damit lässt sich jede Party nicht minder gründlich aufmischen als mit Hits für die Großraumdisco. Wenn die Gruppe dann aber dazu tanzt, einen folkloristischen Stocktanz, dann sind die Frauen zugleich Gefangene: Miteinander tanzen sie in einem inneren Kreis und umstellt von den Männern. Mit ihren Stöcken schlagen diese den Takt, benutzen sie aber auch als Barrikaden, die den Frauen die Grenzen zeigen.

Die Theatergruppe wurde erst im September 2015 gegründet und sie setzt sich aus Jugendlichen zusammen, die alle nicht auf der Sonnenseite stehen – was sich als sogenannter „Zigeuner“ leider noch immer fast von selbst versteht. In Ungarn stellen sie etwa zwei Prozent der Bevölkerung. Ihr Bildungsstand ist niedriger als im Durchschnitt, die Arbeitslosigkeit höher. 2014 beklagte der Bund deutscher Sinti und Roma, dass Rechtsradikale im ungarischen Parlament Hetze betreiben, von der sich die Regierungspartei von Ministerpräsident Victor Orbán nur halbherzig distanziere. Auch wegen dieser Rahmenbedingungen würde man von der Aufführung gerne mehr verstehen, als eine bloße Deutung der Bilder zulässt.

Gerade wegen dieser Schwierigkeiten ist „We are who we are“ aber ein sehr guter Fall für das sogenannte „Rückspiel“: Jede Aufführung der Jugend- und Schultheatertage wird dabei von einer anderen Gruppe in einer knappen halben Stunde gespiegelt. Wie hat man eine Darbietung erlebt? Was war gut, was schlecht, worum drehte sich der wesentliche Inhalt? Dabei wird nicht nur über die Inszenierung gesprochen, sondern es soll eine eigene Kurzpräsentation auf die Beine gestellt werden. In diesem Fall macht sich das Jugendtheater Turgi aus der Schweiz einen Reim auf das Gesehene. In Sachen Musik greifen die sechs Jugendlichen dazu auf die Folklore ihres eigenen Landes zurück: Sie singen das Guggisberglied. Und da dieses alte Volkslied von einer unglücklichen Liebe erzählt, sind sie von der Handlung des Stücks gar nicht so weit entfernt. Diese Handlung erschließt sich nach dem Rückspiel im Gespräch mit der ungarischen Gruppe: „We are who we are“ erzählte von einem Mädchen, das mit 15 Jahren zwangsverheiratet wurde. Mehrere Darstellerinnen spielten sie auf ihrer Suche nach einem dennoch glücklichen Leben.