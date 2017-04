Friedrichshafen Siebte Bodensee-Weinmesse lockt Besucher ins Dornier Museum

Insgesamt 300 Weine vom See und aus der Region wurden bei der Bodensee-Weinmesse im Dornier Museum in Friedrichshafen am Samstag präsentiert.

"Diesen Termin tragen wir jedes Jahr in unseren Kalender ein", sagen Julia Caploin und ihr Mann Manuel. Beide sind an diesem Nachmittag aus Ulm gekommen. Dass die junge Frau ursprünglich aus Australien stammt, das lässt sich auch durch ihren leichten, sehr charmanten Akzent nicht erahnen. Tatsache ist jedenfalls, dass die Eheleute zu den "Stammkunden" der Bodensee-Weinmesse gehören, die am Samstag zum siebten Mal im Dornier Museum stattfand. Warum es den Beiden dort so gut gefällt? "Es ist einfach toll, dass man so viele Weingüter rund um den See kennenlernen kann", sagt Julia Caploin. Ehrensache, dass in diesem Jahr wie immer ein "Heimaturlaub" auf dem fünften Kontinent und auch Besuche auf australischen Weingütern eingeplant sind, aber auch eine "Genuss-Radtour" um den See, zusammen mit ihrem Mann, dessen Eltern in Friedrichshafen wohnen, und Freunden. Und garantiert auch so mancher Abstecher bei dem einen oder anderen Bodensee-Winzer.

Probieren, vergleichen und nach Herzenslust fachsimpeln: Dafür gab es auf der Bodensee-Weinmesse wie immer reichlich Gelegenheit. An 22 Ständen wurden von Weinerzeugern aus der Region von Lindau bis Hohentengen und bis nach Schaffhausen insgesamt 300 Weine präsentiert. "2016 war wirklich ein interessantes Jahr", erzählt Tobias Keck, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Bodensee-Wein. Nach einem wettermäßig sehr durchwachsenen und pflegeintensiven Sommer habe aus Winzersicht der wunderschöne Herbst versöhnt und vielerorts für eine "entspannte Lese", eine "Traumernte" sowie einen fruchtigen, spritzigen und qualitativ hochwertigen Jahrgang gesorgt.

Nur lobende Worte gab es von den zahlreichen Besuchern über das stilvolle Aufeinandertreffen von Technik und Genuss im stimmigen Ambiente. "Wein hat mit Leidenschaft, Tradition und Geschichte zu tun und passt damit wunderbar zum Dornier Museum", sagte die Badische Weinkönigin Magdalena Malin aus Meersburg, der es zusammen mit der Bodensee-Weinprinzessin Stephanie Staneker aus Hagnau vorbehalten blieb, die Bodensee-Weinmesse offiziell zu eröffnen. Und was trinken Wein-Hoheiten am liebsten? Zum Beispiel einen trockenen Müller-Thurgau. Das ist ein typischer Bodenseewein, der gerade auch im Sommer sehr erfrischend und fruchtig schmeckt", sagt die Bodensee-Weinprinzessin.

Bildergalerie im Internet: