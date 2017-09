Friedrichshafen Seniorenlotsen sorgen für sicheren Schulweg

Einmalige Sache: Seit 2003 sorgen in Ailingen Seniorenlotsen zum Schulbeginn vier Wochen lang dafür, dass die Schüler einen Kreisverkehr im Ort gefahrlos passieren können. Eine Aktion, die in Baden-Württemberg immer noch einmalig ist, wie Harald Müller, Vorsitzender der Verkehrswacht Bodenseekreis, anlässlich der Schulung der Seniorenlotsen erklärte.

Wenn die Erstklässler in Ailingen am kommenden Montag zum ersten Mal allein zur Schule gehen, stehen am Kreisverkehr wieder Senioren in leuchtend gelben Warnwesten, die mit Signalkellen für Sicherheit am Zebrastreifen sorgen. 2003 bekam Ailingen, auf Initiative von Gemeinderätin Angelika Drießen und Ernst Heilig, bundesweit die ersten Seniorenlotsen. "In Baden-Württemberg sind Sie noch immer einmalig", sagt Polizeihauptkommissar Harald Müller. Er dankte den Lotsen im Namen der Polizeidirektion Konstanz und gleichzeitig auch als Vorsitzender der Verkehrswacht Bodenseekreis: "Sie machen das gekonnt und souverän, wenn es Sie noch nicht gäbe, man müsste Sie glatt erfinden." Er lud spontan die ganze Gruppe zur Feier "60 Jahre Verkehrswacht Bodenseekreis" ein.

Polizeikommissar und Verkehrsausbilder Karl-Heinz Koß blickte bei der Lotsenschulung durchweg in bekannte Gesichter, denn der überwiegende Teil der Seniorenlotsen versieht das Ehrenamt bereits im 15. Jahr. Franz-Josef hagel, ein Seniorenlotse der ersten Stunde, erklärte: "Mir macht der Kontakt zu Kindern, die auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind, einfach Freude."

Organisiert wird der Dienst der Seniorenlotsen von Angelika Drießen und Gerdi Klink vom Arbeitskreis Familie. Sie springen auch ein, wenn ein Lotse einmal ausfällt. "Sie sollten auf keinen Fall zum Dienst kommen, wenn Sie sich nicht wohl fühlen", schärfte Karl-Heinz Koß den Senioren ein. Sicherheit gehe vor.

Wenn das Bildungshaus Berg fertig ist, wird es vielleicht auch dort Bedarf an Seniorenlotsen geben. "So oder so, wir würden uns auf jeden Fall über Nachwuchs freuen", warb Angelika Drießen um neue Helfer. Vier Wochen lang werden die Lotsen jetzt am Kreisel stehen, bei jedem Wetter. Dann sollten die Kinder wissen, wie man sicher über einen Zebrastreifen kommt. "Die Eltern tun ihren Kindern langfristig keinen Gefallen, wenn sie sie in der ersten Zeit in die Schule fahren", erklärte Harald Müller. Und wenn auch diese 15. Lotsen-Saison in Ailingen unfallfrei beendet ist, dann wird gefeiert, versprach Angelika Drießen anlässlich der Schulung.