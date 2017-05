Friedrichshafen Seit 90 Jahren Badespaß im Strandbad

Am Wochenende wird der 90. Geburtstag des Strandbads Friedrichshafen gefeiert. Auf die Besucher warten ein Picknick, Open-Air-Kino und Aktionen für die ganze Familie.

Friedrichshafen – Fast auf den Tag genau 90 Jahre sind seit der Eröffnung des Friedrichshafener Strandbads ins Land gezogen. Für die Stadt ein Grund, diesen Geburtstag am 28. Mai ab 9 Uhr mit einem großen Fest für Jung und Alt zu feiern. Bereits am Vortag verwandelt sich das Strandbad unter Regie der Brauerei Leibinger in eine große Picknick-Wiese und abends in ein Open-Air-Kino.

Bertram Dorner, Abteilungsleiter Bäder im städtischen Amt für Bildung, Familie und Sport, erzählt: "Wir bieten am Sonntag zum Fest den ganzen Tag ein vielfältiges Kinderprogramm mit Hüpfburg, Spiele mit dem Häfler Spielehaus und eine Verlosung mit schönen Preisen an." Dazu sorgt der Musikverein Kluftern für Unterhaltung.

Im Mai 1927 galt das Häfler Strandbad als größtes Bad am Bodensee. Das damalige "Seeblatt" schrieb zur Eröffnung: "Was hier in der Erhaltung der landschaftlichen Reize und deren künstliche Steigerung geleistet wurde, kann nur als vorbildlich angesprochen werden. In einer Frontlänge von 180 Meter kuschelt sich der Neubau unter die schützenden Laubdächer." Seither hat sich das Strandbad optisch kaum verändert. Die früheren Schranken am Eingang wichen modernen Drehkreuzen mit Dauerkartenautomaten. In den beiden lang gestreckten Seitentrakten des großen Strandbadgebäudes sind noch heute die begehrten Kabinen untergebracht, in denen die Badegäste ihre Sonnenschirme und Liegestühle in der Saison verstauen.

Auch heute schweift der Blick der Strandbad-Besucher von der großen Liegewiese über den See mit den vorbeiziehenden Schiffen. Im Hintergrund ragen die Schweizer Berge auf. Aber natürlich ist die Zeit im Strandbad nicht stehen geblieben: Beach-Volleyball-Felder, Bolzplatz, Badmintonplatz sowie ein großes Schachspiel sorgen für Abwechslung an Land. Ins Wasser gelangt man über den langen Badesteg oder vom Sand- und Kiesstrand aus. Teilweise gibt es auch Treppen. Mehre Flöße laden zum Ausruhen oder Toben ein. Für die Kinder gibt es ein Planschbecken, Jugendliche und Erwachsene gehen zum Abkühlen in den See. Dafür ist der Eintrittspreis mit 1,60 Euro unschlagbar günstig. "Am Wochenende wird die Sonne scheinen", ist Reinhard Friedel, Leiter des Amtes für Bildung, Familie und Sport, zuversichtlich.

"Auf geht's ihr Picknicker!" lautet das Motto am Samstag, 27. Mai, ab 14.30 Uhr. Organisiert von der Brauerei Leibinger, stehen Spiel, Spaß und Mitmachaktionen im Vordergrund. "Beim Torwandschießen kann man tolle Preise gewinnen und das Team von Aloha Pirates bringt Standup-Paddling-Boards mit, die kostenlos getestet werden können", kündigt Annette Hoh von der Brauerei an. Musikalisch wird der Tag unter anderem durch Tommy Haug unplugged begleitet. Er begeisterte vor kurzem beim Newcomer Festival in Ravensburg. Die Jüngsten können sich auf dem Spielplatz mit Trampolin, Schaukeln, Sandkasten und vielem mehr austoben. "Auf die ersten 150 Gäste wartet eine kleine Überraschung", macht Annette Hoh weiter Lust.

Mit dem Sonnenuntergang startet ein weiterer Höhepunkt: Das Strandbad wird zum Kinosaal unter freiem Himmel. Die Zuschauer entscheiden im Vorfeld per Online-Abstimmung auf www.leibinger-feiert.de, welchen Film sie sehen wollen. Zur Auswahl stehen "Zwei an einem Tag", "Ziemlich beste Freunde" und "Honig im Kopf".

Aktionstage

Picknick und Open-Air-Kino am Samstag, 27. Mai:

Ab 14.30 Uhr lädt die Brauerei Leibinger zum Picknick ins Strandbad ein. Bei Mitmachaktionen gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen. Mit Einbruch der Dunkelheit wird das Strandbad zum Open-Air-Kino.

90 Jahre Strandbad am Sonntag, 28. Mai:

Von 9 bis 10.30 Uhr studieren Kinder einen Tanz ein, den sie um 13.30 Uhr aufführen. Von 10.30 bis etwa 13.30 Uhr spielt der Musikverein Kluftern. Mit der Eintrittskarte erhält jeder Badegast ein Los. Zu gewinnen gibt es unter anderem Badescheckkarten, Handtücher, Kühltaschen und Wassernudeln. Die Verlosung findet zwischen 14 und 15.30 Uhr statt.