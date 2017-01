Friedrichshafen Seit 66 Jahren krähen die Seegockel

Die Narrenzunft Seegockel feiert ihr 66-jähriges Bestehen mit einer Ausstellung im Foyer der Sparkasse. Darin zeigt die Maskengruppe historische und typische Stücke aus ihrer nun fast schon sieben Jahrzehnte andauernden Geschichte.

Ein Spalier aus Vertretern aller sieben Maskengruppen der Narrenzunft Seegockel und lautstarkes "Gockelores!" begrüßte die zahlreichen Gäste bei der Eröffnung der neuesten Ausstellung im Foyer der Sparkasse Bodensee. An Stellwänden, in Vitrinen und mit etlichen anderen Ausstellungsstücken zeigt die Maskengruppe Seegockel, Namensgeber der ganzen Zunft, dort Typisches und Historisches aus ihrer 66-jährigen Geschichte.

Johannes Weber ist seit gut einem Jahr Gruppenführer der Seegockel. 22 Jahre, von Geburt an, gehöre er zur Maskengruppe, berichtet er. Damit ist er zwar zu jung, um die Anfänge miterlebt zu haben, aber mit der Historie der Seegockel ist er trotzdem bestens vertraut. Das bewies er in seiner launigen Ansprache. Vor 66 Jahren sei es bei Weitem keine Ehre gewesen, ein Narr zu sein, hat Weber von älteren Seegockeln erfahren: "Man setzte damals das Wort Narr immer mal wieder mit dem Wort Depp gleich". Es habe also schon Mut vorausgesetzt, Narretei zu betreiben. Max Mayer, der Erfinder des Seegockels und 33 Jahre lang Gruppenführer kannte "Seegockel" aus seinem Heimatort Ochsenhausen eigentlich als Schimpfwort, wenn auch als besonders höfliches. Als Seegockel habe man dort jemanden tituliert, der etwas Ungeschicktes angestellt oder gesagt hatte, berichtet Weber. In Erinnerung an diesen Ausdruck sei in Max Mayer die Idee für die Narrenfigur entstanden. "Vor dem Weihnachtsfest 1951 stand der erste fertige Seegockel in der Stube von Gockelmayers".

Aus dem rheinischen "Kokolores", was so viel wie Unsinn bedeutet, sei der gut schwäbische Narrenruf "Gockelores" mit der passenden Antwort "Kikeriki" entstanden. In der ersten Saison gab es gerade einmal zehn Seegockel. 269 Arbeitsstunden habe die Näherei für deren Häser in Anspruch genommen. In die närrische Welt schlüpften die ersten Seegockel auf dem ersten Bürgerball – natürlich aus Eiern. 1953 kamen die Gockelmetzger hinzu, 1954 die Einzelfigur des Gockelnarren.

Viele gute Wünsche und Geschenke zum Jubiläum nahm Johannes Weber für die Seegockel entgegen: von Bürgermeister Andreas Köster, Sparkassen-Vorstand Franz Bernhard Bühler, Zunftmeister Oliver Venus und etlichen Vertretern befreundeter Zünfte, etwa der Patenzunft aus Markdorf. Aber auch die Gockelgruppe habe einen Wunsch zum Jubiläum, sagt Weber: "Wir wünschen uns immer noch, dass mit den vorhandenen Spendengeldern ein Narrenbrunnen in unserer Stadt gebaut wird. Denn ein Narrenbrunnen, der fehlt in unserer schönen Stadt".

Zeiten und Preise

Die Ausstellung zu "66 Jahre Seegockel" ist bis Ende der Fasnetsaison im Foyer der Sparkasse Bodensee in der Charlottenstraße zu sehen. Zu den Ausstellungsstücken, die das Planungsteam in der Gockelwerkstatt und aus Privatbesitz zusammengetragen hat, gehört auch ein Modell des gewünschten Narrenbrunnens. Der Zutritt ist zu den Öffnungszeiten der Sparkasse möglich und frei. (gik)