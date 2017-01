Friedrichshafen Segensreicher Besuch in der SÜDKURIER-Redaktion

Sternsinger sammeln in Friedrichshafen für bedürftige Kinder.

Matteo Lutz, Aaron Binder und Djego Jehle sind drei der Sternsinger, die vergangene Woche in Friedrichshafen unterwegs waren, um die Häuser der Häfler zu segnen. Mit der Aufschrift "20*C+M+B*17" (Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus) wurde auch die SÜDKURIER-Redaktion bedacht. Zuvor haben die kostümierten Kinder unter anderem ein Sternsingerlied gesungen.



Am Dreikönigstag gab es einen Abschlussgottesdienst. Alle Spenden, die die Kinder und Jugendlichen als Sternsinger gesammelt haben, fließen in Projekte für Kinder in Not. "Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit", heißt das Motto der Sammelaktion, es geht um die Veränderungen des Weltklimas.