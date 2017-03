Friedrichshafen Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen: Neuer Präsident soll Umbruch begleiten

Der Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen (SMCF) bringt zahlreiche Veränderungen auf den Weg.

Der Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen (SMCF) hat in seiner Jahresversammlung am Samstag den Weg für eine effizientere Vereinsführung bereitet und erneuerte teilweise den Vorstand. Dies geht aus einer Mitteilung aus dem Verein hervor. Der Gastraum des Vereinsheims "Schussen" kam an seine Belastungsgrenze, als beinahe 70 Mitglieder zur SMCF-Jahresversammlung auf das Oberdeck kamen. Das große Interesse war unter anderem den drängenden Zukunftsthemen geschuldet, die auf der Agenda standen.

Zum einen bekam der Vorstand ein Mandat, um nach einer Fachkraft für ein Sekretariat zu suchen. Zur Bewältigung der Mehrkosten wurde einer deutlichen Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab nächstem Jahr zugestimmt. Zum anderen organisiert der Vorstand noch in diesem Jahr eine außerordentliche Versammlung mit dem Ziel einer Satzungsänderung zur Verschlankung des Vorstands. Der neue Vorstand könnte aus nur mehr drei bis vier Personen bestehen und von einem Gremium aus Abteilungsleitern unterstützt werden. Konkrete Vorschläge werden aber erst noch erarbeitet.

Zur Steigerung der Transparenz im Verein werden den Mitgliedern zukünftig Sitzungsprotokolle zur Verfügung gestellt. Und mit Hilfe eines Verzeichnisses mit Kontaktdaten sollen sich die mehr als 320 Mitglieder leichter vernetzen können.

Nach dieser Fülle an Neuerungen standen dann noch vier Vorstandsposten zur Wahl. Das Amt des Präsidenten in einem Jahr des Umbruchs übernimmt Ralf Steck von Carlo Bevoli. Katharina Kistler rückt für ihn in den Wassersportbeirat nach. Werner Rau löst Winfried Dotterweich im Ressort Veranstaltungen ab. Sebastian Sturm stellte sich für das Ressort Sport ebenso erfolgreich zur Wiederwahl wie Christian Held für das Ressort Segel- und Motorboote.

Außerdem wurden Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Heidi und Walter Kober, Andrea und Hubert Remmlinger sowie Herbert Gonser sind dem Verein 25 Jahre treu. Bei Irmgard Gräser sind es sogar 30 Jahre. Etliche weitere Mitglieder erhielten Auszeichnungen für herausragende Leistungen.