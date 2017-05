Friedrichshafen Seehasen-Fanfarenzug: Überraschender Rücktritt und erzwungene Neuwahlen

Jörg Weber tritt als musikalischer Leiter des Fanfarenzugs zurück, zu seinem Nachfolger wurde Phillip Pfeifer gewählt. Wegen eines Formfehlers setzte der Verein Neuwahlen an.

Ein formaler Fehler und ein überraschender Rücktritt zwangen den Seehasen-Fanfarenzug innerhalb kurzer Zeit nochmal zu Neuwahlen, wie der Fanfarenzug mitteilt. Jörg Weber trat überraschend von seinem Amt als musikalischer Leiter zurück. Uwe Köppe, der sich eigentlich nicht mehr zur Wahl stellen wollte, hat das Zepter wieder in die Hand genommen und führt den Verein für weitere zwei Jahre.

Die Versammlung des Vereins im März wurde auf Empfehlung des Notars für ungültig erklärt, da es versäumt wurde, die passiven Mitglieder zur Versammlung einzuladen. „Wir hätten durchaus nach dem Motto verfahren können „wo kein Kläger, da kein Richter“ sagt Uwe Köppe, „aber das liegt nicht in unserem Demokratieverständnis“. Durch den Rücktritt von Weber und der ungültigen Versammlung, gab es kurzzeitig etwas Unruhe im Verein. Der Vorstand konnte aber durch eine kurzfristige, beschlussfähige Versammlung mit Neuwahlen, schnell wieder für Ruhe sorgen. „Den Mitgliedern sollte die Möglichkeit gegeben werden, die Vorstandschaft neu zu wählen“ so Köppe. Laut der Vereinssatzung hätte ein Nachfolger für Weber einfach bis zur nächsten Wahl bestimmt werden können, diese Möglichkeit wollte man aber nicht nutzen. Die Vorstandschaft des Fanfarenzugs stellte sich erneut zur Wahl, damit die Mitglieder die Weichen für die Zukunft stellen konnten. Diese Möglichkeit nahm der größte Teil der Mitglieder wahr und bestätigte mit großer Mehrheit die aktuellen Amtsträger. Uwe Köppe bleibt Vorsitzender, zu dessen Stellvertreter wurde wieder René Bless gewählt. Oliver Bell bekleidet weiter das Amt des Schriftführers, Christoph Stachau das des Kassenwarts. Philipp Pfeifer wurde zum musikalischen Leiter gewählt, Manuel Kinzelmann zum stellvertretenden musikalischen Leiter bestimmt.

Uwe Köppe zeigte vor der Wahl, in welche Richtung es mit ihm gehen würde. Als Häfler Verein steht für ihn Friedrichshafen im Mittelpunkt. Es wird zwar weiterhin Auftritte in ganz Deutschland und im Nachbarland geben, aber die Heimatstadt bekomme immer den Vorzug. Beim Seehasenfest möchte sich der Verein noch weiter einbringen. Neben ihrem „after Festzughock der Musikzüge“ soll mit einem Fanfarengarten, in dem befreundete Musikzüge an den Festtagen aufspielen, Akzente gesetzt werden.

Auch die Jugendarbeit mit der Young-Star-Probe bleibt ein wichtiger Teil der Vereinsarbeit. „Wir werden uns in gewohnter Manier präsentieren und auch zugeben, wenn mal etwas nicht so rund läuft", sagt Uwe Köpper.