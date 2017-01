Friedrichshafen Seegockel kommen auf den Schlemmermarkt

Die Narrenzunft Seegockel ist am Samstag mit einem Stand auf dem Schlemmermarkt in Friedrichshafen. Drei Musikgruppen treten auf dem Adenauerplatz auf, zudem beginnt die Zunft den Kartenverkauf für ihre Bälle.

Närrischen Geist bringt die Narrenzunft Seegockel auf den Schlemmermarkt am Samstag. Mit zwei Zelten sind die Narren ab 9 Uhr auf dem Adenauerplatz präsent, dazu gibt es drei Auftritte von Musikgruppen. Zudem startet die Zunft mit dem Kartenverkauf für ihre Fasnet-Ballveranstaltungen im Graf-Zeppelin-Haus.

"Die Idee war zum einen, dass Elferrat und Narren etwas gemeinsam machen", erklärt Zunftmeister Oliver Venus die erstmals stattfindende Aktion, die den sonst traditionellen Marktbesuch am bromigen Freitag ablöst. "Dazu wollen wir mit den Auftritten natürlich auch auf die Bälle aufmerksam machen", so Venus. Lautstark werden dabei um 9.30 Uhr die Schalmeiengruppe Hupequäler, ab etwa 10.30 Uhr der Fanfarenzug Graf Zeppelin und gegen 11.30 Uhr die Lumpenkapelle Froschties mithelfen. "Der Schlemmermarkt soll ja eh immer etwas Saisonales haben, da bieten wir jetzt eben eine närrische Komponente", sagt Venus. Deswegen habe man die Aktion dem für den Markt zuständigen Stadtmarketing vorgeschlagen, das der Idee gleich zugestimmt habe.

Neben den Karten und Informationen zu den Bällen bieten die Seegockel an ihrem auf zwei Zelte verteilten Schlemmermarkt-Stand frisch zubereitete Schupfnudeln an. Zudem gibt es Glühwein und Punsch, letzterer ist für Kinder kostenlos. Zunftmeister Venus kündigt für morgen außerdem noch eine Überraschung an: "Wir haben auch noch eine Kleinigkeit für das Auge vorbereitet, aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten."

Bälle der Seegockel

Auf dem Schlemmermarkt beginnt der Kartenverkauf für alle Seegockel-Bälle.