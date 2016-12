Friedrichshafen Sechs Tipps für die Weihnachtsferien in Friedrichshafen und Umgebung

Sechs Tipps für die Weihnachtsferien in Friedrichshafen und Umgebung

Zahlreiche Angebote gibt es gegen die Langeweile: Hoch hinaus geht es beim Weihnachtszirkus und der Turngala, kunterbunte Vorlesestunden erwartet Sie im Medienhaus am See und Spannendes lauert im Dornier-, Schul- und Zeppelinmuseum.

Zwischen den Feiertagen ist die Langeweile oft groß. Wir haben einige Tipps für Sie zusammengestellt, um die Weihnachtsferien in der Region noch voll auszukosten. Von sportlichen Leistungen, Sci-Fi Feiern und einer Rückkehr in die Schule von früher ist alles dabei. Wir wünschen Ihnen viel Spaß in Friedrichshafen und Umgebung!



Turngala in der ZF-Arena Friedrichshafen

Weihnachtszirkus in Ravensburg

Star "Trek @ Night" im Dornier Museum

Vorlesestunden im Medienhaus am See

Eine Zeitreise für alle Generationen im Schulmuseum in Friedrichshafen

Führungen mit Workshop im Zeppelin Museum