Vom Existenzialismus bis zu Lady Gaga: Der Buchautor und Comedian unterhält im vollen Theater Atrium mit seinen Texten

Sebastian Lehmann ist 36 Jahre alt. Glaubt zumindest seine Mutter. "33, Mama", verbessert er sie am Telefon. "Sieht man dir gar nicht an", gibt sie zurück, als wär's eine Schmeichelei.

Übertreibung und Erfindungsgabe sind Lehmanns Kapital. Woran man das erkennt? Zum einen würde keiner Mutter ein solcher Lapsus unterlaufen, und zum anderen sieht der Sohnemann mit seinen vermeintlich 36 Lenzen gerade mal aus wie 26.

Lehmann hat es durch seine SWR3-Radikolumne "Meine 100 liebsten Jugendkulturen" zu großer Bekanntheit gebracht. Entsprechend voll ist das Theater Atrium. Dazu tragen auch seine in Freiburg lebenden Eltern bei: sie sitzen in der ersten Reihe und haben nichts dagegen, dass der Sohnemann sie als Rohstoff seines Programms betrachtet. "Ein Körnchen Wahrheit ist manchmal ja schon drin", sagt seine Mutter. Wahrscheinlich findet man das Körnchen dort, wo Sebastian Lehmann über die Eltern nur noch staunen kann. Sie suchen die digital zugeschickten Fotos in der "Dropsbox" als wären's Bonbons, verstehen sich aber aufs Snapchatten, wovon er selbst keine Ahnung hat. Eltern sind unberechenbar – das zeigt auch ihre Erleichterung, als der Sohnemann endlich eine Freundin gefunden hat: "Für uns wär's auch in Ordnung wenn's ein Mann wär'. Hauptsache heiraten!" – "Ich bin fasziniert, Mama", antwortet Sebastian. "Das war gleichzeitig eine sehr progressive und eine sehr konservative Aussage!"

Sebastian Lehmann sitzt an einem Bistrotisch und liest einem sehr gemischten Publikum seine Texte vor. Von Mitte 20 bis Mitte 60 reicht die Altersspanne. Aber warum wundert man sich darüber? Zu den Jugendkulturen, die Sebastian aufbereitet, gehört ja auch die Renaissance der Brettspiele. Spieleabende verbinden die 60er Jahre mit dem Heute, nur Sebastian gehen sie auf den Geist: "Wenn man sich sowieso nichts zu sagen hat, braucht man sich doch gar nicht erst zu treffen, den ganzen Abend ein vollkommen hirnrissiges Spiel zu spielen, nur um nicht miteinander reden zu müssen. Das ist doch wirklich die Höhe des Sozialfaschismus".

Und im Sozialen kennt Sebastian sich aus. Was sind Jugendkulturen anderes als Sozialphänomene? Immer wieder kommt er auf die Rollenwechsel zurück, die ein Jugendlicher durchläuft, bis er angeblich erwachsen ist. Er selbst war schon vieles – Skater zu Beispiel, aber das scheiterte am Kleidungsstil: "Ich trete auf mein XXL-T-Shirt und falle um." Auch als Existenzialist versuchte er sich, der im Café mit Opas Hornbrille im Gesicht Rotwein kippt und blaue Gauloises pafft. Die Versuche, mit Fluppe im Mund zu diskutieren, brennen aber entweder Löcher in die Tischdecke oder Rauch steigt in die Augen "und ich muss weinen". Als gescheiterter Existenzialist kann man immerhin noch Gruftie werden: "Wir haben die Gesichter weiß geschminkt und unsere Haare schwarz gefärbt. Nur Dirk hat alles falsch verstanden, sein Gesicht schwarz geschminkt und die Haare weiß gefärbt. Er sieht jetzt aus wie ein sehr alter Mann, der zu oft ins Solarium geht."

Nun ist das Geschichte, die Jugend vorbei und Sebastian Lehmann gehört selbst zu den Alten. Zumindest, wenn er sich mit den Studenten von heute vergleicht. Als Bummelstudent war er 20 Semester eingeschrieben und einer der letzten mit Magister-Abschluss. Nach ihm kamen die Bachelorstudenten: "Ab jetzt ging es nicht mehr um Bildung, sondern um Ausbildung. Repression und Überwachung kannten wir Magisterstudenten nur aus den Büchern Michel Foucaults. Die Bachelor-Studenten erfuhren sie am eigenen Leib." Die paradiesischen Zeiten, die er selbst an der Uni erlebte, sind ihm bewusst, und vor allem die "Doppelbedeutung des Wortes 'Schein'". Denn einen Schein bekam man im Seminar schon, "wenn man irgendetwas geschrieben hat zu irgendeinem beliebigen Thema".

Aber die wahre Hochschule ist eh das Leben. Was ein dadaistisches Lautgedicht ist, begriff Sebastian Lehmann vielleicht erst, als er den Text von Lady Gagas Pophit "Pokerface" per Google-Übersetzungsdienst eindeutschen ließ: "Falten sie, lassen sie, schlagen sie, erhöhen sie! Spielen die Karten mit Spaten zu Staaten." Da muss sogar Sebastian Lehmann lachen. Und mit ihm Menschen zwischen Mitte 20 und Mitte 60.