Friedrichshafen Schwere Gewitter sorgen für zahlreiche Einsätze

Hagel, Wind und starker Regen ziehen derzeit über Friedrichshafen und das Umland. "Land unter" für die Feuerwehr Friedrichshafen.

Die schweren Gewitter, die Samstagabend seit etwa 17.30 Uhr über Friedrichshafen zogen, sorgten für Überschwemmungen, voll gelaufene Keller und umgestürzte Bäume.



Ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichshafen berichtete, dass gegen 18.30 Uhr rund 50 Einsätze gefahren würden. "Bei uns ist Land unter", sagte er auf Nachfrage des SÜDKURIER. "Wir fahren zu Überflutungen, voll gelaufenen Kellern, umgestürzten Baumen", so die Feuerwehr.

Zahlreiche Facebook-Nutzer berichteten von Hagel, Überschwemmungen und starkem Regen. In Grünkraut war offenbar der Strom ausgefallen.

Mittlerweile hat die Feuerwehr Friedrichshafen etwa 170 Einsätze gefahren. Besonders betroffen sind in Friedrichshafen Waggershausen, Jettenhausen und Wiggenhausen sowie in Fischbach. Die Feuerwehr Friedrichshafen war mit mehr als 100 Kräften und allen Abteilungen im Einsatz.



Wie die Stadt Friedrichshafen mitteilt, wurde durch das Unwetter auch das Klinikum in Mitleidenschaft gezogen. Offenbar hatte sich ein Rückstau in der Kanalisation gebildet. Das Regenwasser konnte nicht mehr ablaufen und überschwemmte den Eingangsbereich des Krankenhauses. Auch hier war die Feuerwehr im Einsatz.



In Immenstaad wurde die alte Weide im Hafen durch den Sturm schwer beschädigt. Äste des Baumes begruben drei Segelboote unter sich.



Zur Stunde sind noch keine weiteren Angaben zu Schäden bekannt. Es liegen auch keine Meldungen über Verletzte vor.