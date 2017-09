Friedrichshafen Schulstart: Für Eltern wird der September teuer

Für Familien ist der Neustart ins nächste Schuljahr eine finanzielle Belastung, auch wenn die Grundausstattung schon vorhanden ist. Schreibwarenläden und -abteilungen bieten E-Mail- oder Abholservice an.

Friedrichshafen – Für Dina und Lena ist es ein Fest: "Die Mappe möchte ich", ruft Dina. "So eine hast du aber doch schon", sagt ihre Mutter Marijana Erb. "Aber ich will eine neue", sagt Dina. "Wir haben genau die gleichen", sagt Lena. Die beiden haben sich bei Müller eine große Mappe mit weißem Hundewelpen ausgesucht – und bekommen sie auch. Sie kommen am Montag in die dritte Klasse der Grundschule Fischbach-Schnetzenhausen und freuen sich schon. Heute sind sie mit ihren Müttern Schulsachen einkaufen. Eine ganze Liste müssen sie abarbeiten. "Bei uns geht es, wir konnten einiges aus dem vergangenen Schuljahr recyceln", sagt Lenas Mutter Stefanie Wolf.

"Der September ist der teuerste Monat", sagt Marijana Erb. Sie muss für zwei Kinder Schulmaterialien kaufen: Hefte, Ordner, Umschläge, Bleistifte, Tintenpatronen, Kleber – die Liste ist lang. "Und da sind noch nicht die Turnschuhe dabei, die gehen wir gleich einkaufen", sagt Stefanie Wolf. Manche Schulen wollen zwei Paar pro Kind, eins für drinnen, eins für draußen. "Dann kommt noch das Material zum Einbinden der Schulbücher dazu." "Außerdem stellt man immer im September fest, dass die Kinder neue Hosen und Pullis brauchen, weil die Zeit der Sommerklamotten rum ist", sagt Erb.

Sie ist froh, dass sie immerhin die Listen für die Schulsachen schon hat. "Auch beim Großen, der kommt in die siebte Klasse in der Schreieneschschule und ich weiß für jedes Fach, was er braucht." "Sonst kann man nur die Standardsachen vorher kaufen", weiß auch Wolf. In den weiterführenden Schulen sagen die Lehrer in der jeweils ersten Stunde, was die Schüler für ihre Fächer brauchen. "Dann müssen die Kinder es am nächsten Tag dabei haben, das ist immer sehr hektisch", sagt eine Fachfrau in der Schreibwarenabteilung.

Erst ab der Kursstufe wird es für Eltern entspannter. Die Lehrer schreiben das Arbeitsmaterial nicht mehr vor und die Schüler können sich selbst darum kümmern: "Ich habe einfach einen großen Ordner und Ringbucheinlagen gekauft, und natürlich Stifte und so", sagt eine Schülerin, die ab Montag in die K1 geht.

Rüdiger Bauer, Inhaber des Schreibwarenladens "Gut", rechnet erst ab Montag mit dem großen Andrang. "Diejenigen, die schon Listen haben, kommen oft am Anfang der Ferien, in der ersten Schulwoche ist der Andrang dann am stärksten", sagt er. Er hat schon mehr Personal eingeplant: Elf Mitarbeiter werden ab Montag die Kunden bei der Suche unterstützen – oder die Liste gleich selbstständig abarbeiten. "Die Kunden können uns auch die Liste vorbeibringen oder per E-Mail schicken und die Sachen am nächsten Tag abholen", sagt er. Erfahrungsgemäß sollten sie trotzdem eine Viertelstunde einplanen, falls es Nachfragen gibt oder bei Sammelmappen oder Zeichenblöcken verschiedene Designs zur Auswahl stehen. Spezielle Trends hat er in diesem Schuljahr noch nicht ausgemacht. "Neonfarben sind schon seit ein paar Jahren beliebt. Und seit das Recycling-Papier besser geworden ist, gibt es da eine stetige Nachfrage", sagt er.

Auch für die Stadt ist der Start ins neue Schuljahr teuer: Sie kauft jedes Jahr neue Schulbücher. "Da wir unterhalb des EU-Schwellenwerts von derzeit 209 000 Euro liegen, sind wir nicht verpflichtet, eine europaweite Ausschreibung vorzunehmen", sagt Pressesprecherin Andrea Kreuzer. Nach dem Prüfen mehrerer Angebote wird entschieden, wo bestellt wird.

Teure Grundausstattung

Ein liniertes A4-Heft kostet zwischen 30 und 85 Cent, ein kariertes zwischen 30 Cent und 1,30 Euro, je nach Laden, Marke, Qualität und ob mit Umweltengel oder nicht. Für ein Geschichtenheft ist zwischen 1,20 und 2 Euro zu zahlen. Die Umschläge dafür sind aus Plastik ab 25 Cent, aus Papier für 85 Cent zu haben. Schnellhefter aus Plastik gibt es ab 49 Cent und aus Pappe ab 79 Cent, die für Kinder leichter zu benutzenden Spiralhefter ab 1,30 Euro. Die dicken Ordner für die höheren Jahrgänge sind ab 1,60 Euro zu haben, die schicken und stabilen aus Kunststoff kosten um die 7 Euro (mit speziellen Motiven 13 Euro). Dazu kommen Stifte in allen Preislagen, Radiergummi, Klebestifte, Tintenpatronen, Heftumschläge, Ringbucheinlagen, College- und Zeichenblöcke. Die Sportschuhe aus dem letzten Jahr sind sicher zu klein und die Hausschuhe auch. Selbst unter der Voraussetzung, dass das Kind bereits die Grundausstattung besitzt, kostet die Ausstattung eines Grundschülers für das nächste Schuljahr zwischen 70 und 100 Euro. (cor)