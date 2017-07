Friedrichshafen Schulmuseum eröffnet morgen neue Sonderausstellung

Die Schau "Kult" auf dem Schulhof ist eine Kooperation mit dem Zeppelin Museum. Die Objekte reichen vom Springseil bis zum Fidgetspinner. Auch unvergängliche Schulzeit-Kulte werden thematisiert, darunter Spiele, die auf dem Schulhof heute noch ebenso gepflegt werden wie vor Jahrzehnten

„Kult! auf dem Schulhof” heißt die neue Sonderausstellung im Schulmuseum Friedrichshafen, die am morgigen Mittwoch um 18.30 Uhr im Garten des Schulmuseums eröffnet wird.

Manche Ausstellungsobjekte erinnern an die eigene Kindheit: Monchichis, Zauberwürfel, Kartenspiele, Anziehpuppen, Murmeln. Die Ausstellung selbst deckt einen weitaus größeren Zeitraum ab, reicht vom altbekannten Springseil bis zum modernen Fidgetspinner. „Wir haben in unseren eigenen Kindheiten und denen unserer Eltern und Großeltern gewühlt”, erzählt Museumsleiterin Dr. Friederike Lutz. Einzelne Ausstellungsobjekte gehören ihrer Tochter. Die von Carolin Gennermann, Mitarbeiterin des Zeppelin Museums, kuratierte und konzipierte Ausstellung wendet sich an alle Generationen. Jeder, der die Schulbank drückt oder gedrückt hat, kann hier vertraute Gegenstände wiederfinden oder aber selbst beisteuern. Denn diese Ausstellung darf und soll wachsen: Im Gartensaal (früher beherbergte dieser Raum die alte Dorfschule) wartet eine große Vitrine auf weitere Kultgegenstände.

Die Ausstellung nimmt den Besucher noch vor Betreten des ersten Ausstellungsraumes mit „Himmel und Hölle” direkt an den Ort des Geschehens mit, ebenso wie Cat Stevens’ Song „Remember the days of the old schoolyard” an der ersten Hörstation. Das Design des Ausstellungsraumes erinnert ebenfalls an einen Schulhof, der im doppelten Sinn eine „Grauzone” bildet. Meist aus grauem Asphalt bestehend, wissen Lehrer und Eltern oft nicht so genau, was dort geschieht. Für (ehemalige) Schüler jedoch verbinden sich damit oft kollektive Erfahrungen und Erlebnisse bis hin zu Verklärungsmythen.

Vom Mythos Schule geht es auf den Schulhof als Bühne für Kulte und Rituale. Aktuelle Filmprojekte von und mit Kindern aus Friedrichshafen in Kooperation mit dem Spielehaus zeigen auf, was Kulte für sie sind und wie sie gelebt werden. Ihre Lieblingspätze zählen sie auf, aber auch ihre Lieblingsspiele – darunter immer noch Klassiker wie "Fangen" oder "Räuber und Gendarm"; Kult damals wie heute.

Das (verbotene) Kultobjekt des 21. Jahrhunderts – Smartphone & Co. – sorgt diesbezüglich immer wieder für Diskussionsstoff. Der Ausstellungsraum im zweiten Obergeschoss widmet sich einzelnen Objekten und den Geschichten dahinter. Wie entstehen Kultobjekte? Die Jugendzeitschrift „Bravo” hat die Zeiten überdauert und den Anschluss ans digitale Zeitalter geschafft. Abklatschverse, Gummitwist und Seilhüpfen sind Dauerbrenner. Es gibt Zauberwürfelwettbewerbe.

Lutz unterstreicht, dass „Kult! auf dem Schulhof” eine Ausstellung ist, „die nicht nur witzig sein, sondern auch hinterfragen soll”. Schließlich können Kulte auch von außen durch Propaganda oder Marketing und Werbung eingeführt werden. So zielt die Ausstellung bewusst in die Dauerausstellung hinein, führt über die weißen Leitlinien hin zur Textilvitrine, nimmt den Führer- und Hakenkreuzkult während des Nationalsozialismus auf und beleuchtet im Berufsschulraum den Zeppelinkult.

Sonderführungen, Workshops, Lesungen und Filme begleiten die Ausstellung. Es gibt Workshops für Jugendliche, Filme, Lesungen und Vorträge. Am 3. Dezember lädt ein Erzählcafé Jung und Alt ein.

Die Sonderausstellung dauert bis 14. Januar 2018. Geöffnet ist das Schulmuseum täglich von 10 bis 17 Uhr. Ab 1. November dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr, montags geschlossen.