Friedrichshafen Schülerzeitungs-Gruppe der Graf-Soden-Gemeinschaftsschule zu Besuch beim SÜDKURIER

Elf Schüler und ihre zwei Lehrerinnen der Häfler Graf-Soden-Gemeinschaftsschule schnupperten gestern in die SÜDKURIER-Redaktion herein.

Regionalleiter Andreas Ambrosius erklärte den Jugendlichen, wie eine Zeitung produziert wird – immerhin arbeiten die Schüler der Klassenstufe 5 bis 9 gerade selbst an einer. Für das Frühjahrsfest der Schule am morgigen Samstag schreiben und drucken sie als Projektarbeit selbst eine etwa 20-seitige Zeitung. Ihre Fragen waren also die, die sich auch die Profis stellen: Was soll drin stehen? Wie werbe ich für die Zeitung? Was kostet der Druck und wie hoch darf der Verkaufspreis sein? Nach der lebhaften Diskussionsrunde endete die Führung am Newsdesk. Hinten von links: Lehrerin Buket Findik, Bilal Ahmad, Andreas Ambrosius, Bianca Mihai, Lisa Pikus, Leon Kestel, Niklas Blöckl, Lehrerin Elke Maier. Vorne von links: Rakim Günes, Giulio Heberle, Magdalena Kuhn, Marta Zeller, Ilenia Cucci.