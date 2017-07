Friedrichshafen Schüler schnuppern Werkstattluft

Neunt- bis Elftklässler des Karl-Maybach-Gymnasiums probieren in Kooperation mit der Handwerkskammer verschiedene Handwerksberufe aus. Einblicke gab es eine Woche lang in Holzarbeit, Elektrotechnik und Steuerungstechnik.

Damit es am Karl-Maybach-Gymnasium nicht bei trockener Theorie bleibt, haben laut Mitteilung aus der Schule rund 30 Schüler der neunten, zehnten und elften Klasse anlässlich einer Berufsorientierung eine Woche lang in Handwerksberufe hineingeschnuppert. An der Bildungsakademie der Handwerkskammer gab es Einblicke in drei Bereichen: Holzarbeit, Elektrotechnik und Steuerungstechnik. Die Handwerkskammer hoffe, so zukünftige Abiturienten für handwerkliche Berufe begeistern zu können. Denn durch die praktische, eigene Arbeit würden diese erfahren, wie präzise dort gearbeitet werden und was man alles können muss.

In der von Andreas Kunze betreuten Holzwerkstatt lautete die Aufgabe, dass jeder ein Schachbrett mit Einlegearbeiten herstellt. Kunze kommt aus Ulm und war extra für das Projekt nach Friedrichshafen gekommen. Das Karl-Maybach-Gymnasium sei das erste Gymnasium, mit dem er und die Bildungsakademie zusammen arbeiten, erklärte er. Die Bildungsakademie in Friedrichshafen veranstaltet bereits seit mehr als zehn Jahren solche Projekte, bisher allerdings mit Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen. Kunze äußerte sich angetan von der Arbeit: Es mache ihm viel Spaß, weil die Schüler konzentriert und interessiert seien. Im Bereich Steuerungstechnik vermittelte Ralf Altherr den Jugendlichen die Anwendungen und den Umgang damit. Anschaulich wurde es durch die Mischung von Erklärungen und Versuchen. Die Elektrotechnik wurde von Pedro Ostertag betreut, er erklärte das Verlegen von Stromkreisen und führte intensive Gespräche mit den Jugendlichen über deren Zukunftspläne.

Bei den praktischen Arbeiten ging es ums Probieren. Dabei wurden die Schüler von Meistern der Bildungsakademie beobachtet, diese gaben am letzten Projekttag eine Rückmeldung, in welchen Bereichen jemand eine Begabung zeigte und welche Perspektiven es im Handwerk gibt. Auch die Rückmeldung der Teilnehmer war laut Schule positiv: Schüler wie Lehrer und Schulsozialarbeiter Marco Eckle waren begeistert. Eckle: Sie hätten „einige Schüler noch nie so intensiv arbeiten sehen wie hier“.