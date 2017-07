Friedrichshafen/Konstanz Schüler des GZG und der Claude-Dornier-Schule bei Solarmodellbootrennen vorne dabei

Teams des Häfler Graf-Zeppelin-Gymnasiums sowie der Claude-Dornier-Schule haben beim Solarmodellbootwettbewerb „Korona Minis“ an der Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) vordere Plätze Belegt. Über mehrere Wochen hatten sich die Schüler in Arbeitsgruppen an den Schulen mit dem Entwurf, der Konstruktion und dem Bau der Boote beschäftigt, teilt die Hochschule mit.

Die Schüler konnten ihre Werke in zwei Kategorien anmelden: In der einen stand die Geschwindigkeit im Vordergrund, in der anderen die Kreativität und die Nachhaltigkeit der Bauteile. In beiden Kategorien war es Ziel, die Boote alleine durch die Kraft der Sonne in einem 16 Meter langen Becken zum Ziel schwimmen zu lassen. Das war am Veranstaltungstag nicht einfach. Am Vormittag zogen dunkle Wolken auf, dann kam auch noch Gegenwind dazu. So sehr die Veranstalter die widrigen Verhältnisse bedauerten, wurde auch deutlich: „Nun trennt sich die Spreu vom Weizen. Bei starker Sonneneinstrahlung können sich alle fortbewegen, jetzt kommen nur die richtig guten Konstruktionen weiter“, sagte Richard Leiner, der Vater des Wettbewerbs. Durch Ermittlung der exakten Rennmaßzahl gingen alle Boote unter den gleichen Bedingungen in die Bewertung. So siegte nicht automatisch das Boot, das die geringste Zeit für die Rennstrecke benötigte, vielmehr wurden Sonneneinstrahlung und Geschwindigkeit ins Verhältnis gesetzt. In der Kategorie kreative Konstruktion waren ohnehin andere Kriterien als die Geschwindigkeit gefordert.

Mit 7,7 Sekunden auf 16 Metern hängte das Boot „Bauer Twins“ alle weiteren Teilnehmer ab. Das Zwillingspaar Aaron und David Bauer vom Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen war damit klarer Sieger des Geschwindigkeits-Rennens. Den ersten Platz im Wettbewerb Kreativität belegte das Team „Solarentwiel“ vom Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen. Es hatte ein dem historischen Raddampfer „Hohentwiel“ ähnelndes Boot gebastelt. Alle teilnehmenden Teams bekamen einen Pokal. Die Gewinnerteams wurden zudem zu einer Rundfahrt mit den Solarbooten "Korona" und "Solgenia" der Hochschule Konstanz eingeladen. Die "Korona" wurde an der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik entwickelt und fährt seit 1988 allein mit Sonnenenergie.

Auch die Teams der Claude-Dornier-Schule sicherten sich vordere Plätze: Das Boot Fiona II belegte in der Kategorie Geschwindigkeit den zweiten Platz, das Boot „Waaldo“ in der Kategorie „Kreative Konstruktion“ den dritten Platz.