Friedrichshafen Schüler der Merianschule trainieren Elternschaft

Jugendliche der Friedrichshafener Schule übten drei Tage als Eltern von Babypuppen. Im Rahmen des Projektes "Babybedenkzeit" werden mit Jugendlichen der Klassen sieben bis neun Themen wie Liebe und Partnerschaft, Sexualerziehung und Schwangerschaft bearbeitet.

Friedrichshafen – 11.30 Uhr im Flur der Merianschule. Einige Schüler sitzen ungeduldig vor dem Klassenzimmer. Endlich geht die Tür auf und drei Mädchen kommen raus. „Und wie viel Prozent habt ihr?“, werden sie gleich aufgeregt empfangen. Auch eine vorbeigehende Lehrerin fragt: „Wie viel habt ihr geschafft?“. „90 Prozent“, sagen die Mädchen lächelnd und werden beglückwünscht.

Es ging nicht um eine Klassenarbeit oder eine Casting-Show. An der Merianschule war am Donnerstag der letzte Tag des einwöchigen Projekts „Aufgepasst und nachgedacht – Babybedenkzeit“. Verantwortlich dafür war Sabine Hornig von der Diakonie in Friedrichshafen. Ziel ist es, einen bewussten Umgang mit den Themen Partnerschaft, Empfängnisverhütung, Schwangerschaft und Kindererziehung zu erreichen. Jugendliche sind für drei Tage für eine täuschend echte, computergesteuerte Babypuppe mit den Bedürfnissen eines Säuglings verantwortlich. Sie müssen Windeln wechseln, füttern oder die "Babys" einfach mal auf den Arm nehmen und trösten. Damit die Jugendlichen die Arbeit nach einer anstrengenden Nacht nicht an ihre Eltern abgeben können, haben sie einen Chip am Arm und nur, wenn man sich damit an der Puppe identifiziert, kann man sie beruhigen und pflegen.

An der Merianschule gibt es dieses Projekt zum fünften Mal. Teilgenommen haben zwei Gruppen mit je zwei Jungen und eine Gruppe mit drei Mädchen aus der achten Klasse. Sabine Hornig hat den Jugendlichen am Mittwoch nach Abgabe ihrer „Babys“ die frohe Nachricht überbracht, dass alle Puppen mit Werten von mehr als 90 Prozent sehr gut versorgt wurden. Als Hornig erklärt, die Schüler dürften die Babys gern noch mal auf den Arm nehmen, bricht Jubel aus und die Schüler stürzen zu den Puppen. Dann berichten sie von ihren Erfahrungen als „Eltern“. Dabei streichen sie ihren ausgeschalteten Schützlingen unbewusst über den Kopf oder drücken sie an sich. Als die Puppen am Dienstag ankamen, wurden erst mal Namen und Babysachen ausgesucht. Dann ging es in die Kinderkrippe Manzell, wo es Informationen über Kinderbetreuung und Kindergarten-Anmeldung gab. Am Mittwoch ging es noch zum Jugendamt, wo es um Sorgerecht, Vaterschaft oder Unterhalt ging. Bei allen Ausflügen waren die Babypuppen dabei und wurden natürlich auch mit nach Hause genommen. „Ich habe dann bei Antonio übernachtet“, erzählt Florian. „Das war schon manchmal komisch, wenn einen alle angeguckt haben mit dem Kinderwagen. Von weit weg schaut es wirklich aus wie ein echtes Kind. Als wir unserer Lisa dann auf dem Heimweg im Bus die Windeln gewechselt haben, hat der ganze Bus applaudiert.“ Es gab auch Pannen: Am Dienstag fiel der Reifen eines Kinderwagens ab – ein Handwerker musste her und die Mädchen verliefen sich auf dem Weg zum Rathaus.

Schulsozialarbeiterin Sarah Kessler, die das Projekt begleitet hat, sagt: Wir waren vor allem von den Jungs überrascht. Sie haben Seiten gezeigt, die man ihnen gar nicht zutraut. Die Mädels waren eher vorsichtig mit den Puppen. Nachdem sie Urkunden für das erfolgreich gemeisterte Projekt erhalten haben, stellen die Jugendlichen einstimmig fest: "Kinder ja, aber auf jeden Fall erst später".

Projekt mit Simulator

Beim Projekt Babybedenkzeit werden mit Jugendlichen der Klassen sieben bis neun Themen wie Liebe und Partnerschaft, Sexualerziehung und Schwangerschaft bearbeitet. Dann folgt das „Elternpraktikum“, bei dem die Schülerinnen und Schüler meist in Zweier-Gruppen für drei Tage einen Säuglingssimulator betreuen. Die Ergebnisse werden von der Puppe aufgezeichnet und mit den Erfahrungen der Schüler ausgewertet. Die Dauer ist eine Woche, die Teilnehmerzahl auf acht Jugendliche begrenzt. Ziel ist es, das Interesse der Schüler zu stärken und Wissenslücken zu füllen. (asc)