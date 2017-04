vor 11 Stunden Axel Pries Exklusiv Friedrichshafen Schrebergärtner genießen die große Freiheit im kleinen Garten

Mehr als 250 Schrebergärten gibt es in Friedrichshafen, vier Standorte gibt es auf städtischem Grund. Bei den Kleingärtnern steht Geselligkeit und Entspannung an erster Stelle. Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen und uns in ihren Gärten umgeschaut.