Friedrichshafen Schon mehr als 3600 Häfler wollen OB per Brief wählen

Schon mehr als 3600 Häfler wollen OB per Brief wählen

Im Häfler Rathaus herrscht Hochbetrieb. Bisher haben nach Angaben der Stadtverwaltung mehr als 3600 der 46.390 wahlberechtigten Bürger davon Gebrauch gemacht, Briefwahl zu beantragen. Noch bis 9. März, 12 Uhr, können für die Wahl des Oberbürgermeisters am Sonntag, 12. März, Briefwahlunterlagen online angefordert werden.

„Bis jetzt haben 3635 Wahlberechtigte Briefwahl beantragt, so viele wie noch nie bei der Oberbürgermeisterwahl. 2009 waren es insgesamt nur rund 2800 Personen, die per Briefwahl gewählt haben“, berichtet Petra Schömer, Leiterin des Bereichs Wahlen im Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt.

Wem es am Wahlsonntag nicht möglich ist, persönlich das Wahllokal aufzusuchen, der kann seine Stimme auch per Briefwahl abgeben. Die Briefwahlunterlagen können entweder persönlich im Bürgerservice des Rathauses Friedrichshafen, per Post, per Fax (0 75 41/20 38 21 40) oder per E-Mail an wahlen@friedrichshafen.de beantragt werden. Online ist die Anforderung der Briefwahlunterlagen bis Donnerstag, 9. März, 12 Uhr, möglich. Telefonische Anträge können nicht entgegengenommen werden, teilt die Stadt weiter mit. Für andere Personen dürfen Anträge nur dann gestellt und die Unterlagen in Empfang genommen werden, wenn eine schriftliche Vollmacht dazu berechtigt.

Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen endet am Freitag, 10. März, um 18 Uhr. Später eingehende Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden. „Wer die Briefwahl nutzt, muss dafür Sorge tragen, dass der Wahlbrief rechtzeitig im Rathaus, also spätestens mit Schließung der Wahllokale am Wahlsonntag, vorliegt“, wird Petra Schömer in der Mitteilung zitiert.

Weitere Fragen zur Oberbürgermeisterwahl in Friedrichshafen beantworten die Mitarbeiter des Bürgerservice telefonisch unter der Telefonnummer 0 75 41/2 03 21 80 oder per E-Mail wahlen@friedrichshafen.de.