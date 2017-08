Friedrichshafen Schnitzworkshop in Herberge weckt kreative Kräfte

Zu einem dreitägigen Schnitzworkshops hat die Häfler Herberge unter der kompetenten und ehrenamtlichen Anleitung der Tiroler Holzschnitzerin Agnes Eiter eingeladen. Treibholz spielte in diesen Tagen eine wichtige Rolle.

Friedrichshafen – Aus einem Stück Haselnussholz schnitzt sich Peter Juodaitis einen Löffel. Eddy Schrüfer macht sich daran, aus einem Brett ein Schild mit seinem Namen zu fertigen. Gianni Cantalupo widmet sich der Aufgabe, mit Hilfe von Muscheln ein kleines Hinterglas-Kunstwerk zu schaffen. Dass die drei wohnsitzlosen Männer nicht nur Spaß an der vielleicht ungewöhnlichen Tätigkeit haben, das merkt man ihnen an – aber auch, dass sie sich der Intention des dreitägigen Schnitzworkshops in der Häfler Herberge, zu dem unter der kompetenten und ehrenamtlichen Anleitung der Tiroler Holzschnitzerin Agnes Eiter eingeladen wurde, durchaus bewusst waren.

Treibholz spielte in diesen Tagen eine wichtige Rolle. Holz, das womöglich durch eine Naturkatastrophe zu Bruch ging, entwurzelt wurde, das hin und her trieb, um schließlich am Bodenseeufer zu stranden. Ein wunderbares Naturmaterial, das man bearbeiten kann, um es wieder einer neuen, schönen Bestimmung zuzuführen. "Es geht nicht nur um eine Beschäftigung, sondern auch um tiefer gehende Gedanken und Überlegungen. Man kann sich fallen oder treiben lassen oder man kann seinen eigenen Ressourcen auf den Grund gehen und dabei sein Leben wieder neu ordnen und gestalten", geht Agnes Eiter auf die Symbolik ihres Kreativworkshops ein. Dass man die Bedeutung von Treibholz auch auf das eigene Leben projizieren könne, diese Stimmung sei schon bei der Einführung in den Workshop bei allen Beteiligten sehr gut rüber gekommen, ergänzt Marietta Bennati, die seit dem vergangenen Jahr als Sozialarbeiterin in der Herberge tätig ist.

Was steckt hinter einem ausgewaschenen Stück Holz, das auf den ersten Blick nichts wert sein mag? Wie kann man es bearbeiten, um seinen wertvollen Kern wieder sichtbar zu machen? Welche kreativen Kräfte können geweckt werden? Auch solche Fragen begleiten die Arbeit mit Messer, Raspel oder anderem Werkzeug. "Ich schnitze, seit ich ein kleiner Junge bin", kommt Peter Juodaitis ins Plaudern. Seit Anfang April ist der 63-Jährige mit seinem Fahrrad quer durch die Republik unterwegs, um – wie er sagt – die "Seele baumeln" zu lassen. Eigentlich habe er vor zwei Wochen in der Herberge nur seine Wäsche waschen wollen. "Ich mag den Bodensee", fährt Juodaitis fort. Die Suche nach einem neuen Zuhause und nach Arbeit habe er noch nicht aufgegeben.

"Ich bleibe hier", ist sich der 42-jährige Eddy Schrüfer sicher. Seit Juni hat er in der Herberge eine vorläufige Bleibe gefunden. "Das Brett, aus dem ich mein Namensschild mache, hat etwas Gerades, Geordnetes", sagt er. "Vielleicht ist das ein Anfang, mein Leben wieder in Ordnung zu bringen." Nach dem Schnitzen will er sein Schild natürlich optisch noch schöner gestalten, wie es sich für einen Maler und Lackierer gehört. "Ein netter Zeitvertreib, aber auch Therapie für mich", so auch die Einschätzung von Gianni Cantalupo. Peter Juodatis ist mittlerweile mit seinem Löffel fast fertig. Wirklich gelungen. Als nächstes will er es sogar mit dem Schnitzen einer Tasse versuchen.