Schnelles Internet für Schulen in Friedrichshafen

In einer ersten Vorberatung beschäftigten sich die Mitglieder des Finanz- und Verwaltungsausschusses am Montag mit der Einrichtung besserer Internet-Verbindungen für die Schulen.

Weil zudem ein neues Netzwerk für die Schulverwaltungen errichtet werden soll, ist eine Erhöhung der Breitbad-Zugänge an sämtlichen Schulen notwendig, so die Verwaltung. Für das neue Netzwerk soll eine Schulverwaltungs-Cloud eingerichtet werden. Ein Probebetrieb läuft bereits in der Grundschule Kluftern. Der Kultur- und Sozialausschuss wird heute über das Thema erneut beraten.