Friedrichshafen-Waltenweiler Schneeverwehung: Fahrerin übersteht Auto-Überschlag

Während eines Bremsmanövers auf einer Schneeverwehung ist eine Autofahrerin ins Schleudern geraten. Der Wagen überschlug sich, die Fahrerin blieb laut Polizei unverletzt.

Wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 800 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 8.15 Uhr auf der Kreisstraße 7728 bei Waltenweiler ereignet hat. Eine 18-Jährige war mit einem VW Polo auf zunächst trockener Straße in Richtung Waltenweiler unterwegs und geriet in einer lang gezogenen Linkskurve auf eine Schneeverwehung.

Beim Bremsversuch kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde übersteuert, schleuderte über die Straße und überschlug sich links der Kreisstraße. Der Polo kam schließlich auf einem parallel verlaufenden Geh- und Radweg auf den Rädern zum Stehen. Es entstand rund 1000 Euro Flurschaden. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.