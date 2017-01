Schneechaos legt Verkehr lahm

Starke Schneefälle haben am Montagmorgen den Häfler Berufsverkehr über mehrere Stunden still gelegt. Auf der B31 gab es einen LKW-Unfall und kilometerlange Staus.

Am frühen Montagmorgen gab es mehrere Zentimeter Neuschnee, die Straßen im Stadtgebiet waren teils spiegelglatt. Gegen 6.15 Uhr gab es einen größeren Unfall mit zwei Lastwagen auf der B31. Die Folge: Kilometerlange Rückstaus, stadtauswärts musste die B31 über 2,5 Stunden gesperrt werden. Seit 8.45 Uhr läuft der Verkehr dort wieder weitesgehend normal.

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 6.15 Uhr auf der Zeppelinstraße auf Höhe der alten Tankstelle in Fischbach stadtauswärts in Richtung Meersburg zu einem Auffahrunfall mit zwei Lastwagen. Ein 40-jähriger Lastwagenfahrer konnte nicht mehr abbremsen und rutschte in einen vor ihm fahrenden Lastwagen. Die beiden Lastwagen waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde allerdings niemand. "In der Zeit begann es stark zu schneien und es kam zu einem langen Rückstau", sagt Polizeisprecher Fritz Bezikofer am Montagmorgen. Aufgrund technischer Schwierigkeiten dauerte es rund 2,5 Stunden bis die Lastwagen abgeschleppt werden konnten. Der Schaden: 5000 Euro. Die Polizei sperrte die B31 stadtauswärts und leitete über Schnetzenhausen um. Seit 8.45 Uhr läuft der Verkehr auf der B31 weitesgehend normal.

Weitere Unfälle wurden der Polizei nicht gemeldet. "Wir haben im ganzen Präsidiumsbereich nur sieben Unfälle", stellt Bezikofer fest, "da muss man den Autofahrern bei diesen Bedingungen ein Lob aussprechen."

Abgeschleppt wurden dagegen schon einige Fahrzeuge, wie Sylvia Albert, Firmeninhaberin der Abschleppgemeinschaft Bodensee, berichtet: "Wir hatten bisher zwölf Einsätze" (Stand 12.30 Uhr). "Das sind häufig Glatteis-Unfälle. Man merkt es sofort, wenn es schneit." Ihre Mitarbeiter wurden auch zum Lastwagen-Unfall in Fischbach gerufen, doch "sie kamen gar nicht durch". Auch jetzt würden noch einige Autos dort im Graben liegen, sie würden nach und nach abgeschleppt.

Auch die Räumfahrzeuge waren ordentlich gefordert, um die Schneemassen in den Griff zu bekommen. Mittlerweile sind die meisten Straßen aber frei.

SÜDKURIER-Leser berichteten außerdem von Zugausfällen aus Richtung Überlingen. Die Pressestelle der Deutschen Bahn bestätigt auf Anfrage: "Es gab Ausfälle und auch Teilausfälle von Zügen", Details würden noch geklärt. Weichen mussten teils wegen Schnee und Eis freigeschaufelt werden. Bis dahin meldeten sie eine Störung, dann dürfen Strecken nicht befahren werden. Zwei Züge hätten außerdem eine technische Störung bei den Türanlagen gehabt – ob das Wetter das beeinflusst habe, konnte der Sprecher noch nicht sagen.

Wir aktualisieren diesen Bericht weiter.