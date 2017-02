Friedrichshafen Schluss für "Dorfkrug"-Pächter: Gaststätte öffnet nach Renovierung im Juni wieder

Hans Schömer ist nicht mehr länger Pächter der Traditionsgaststätte Dorfkrug im Häfler Zeppelindorf. Sein Vertrag endet, das Wirtshaus am König-Wilhelm-Platz schließt nun für drei Monate. Ein neuer Betreiber soll nach Renovierung im Juni kommen.

Teller, Gläser und jede Menge Nippes stapeln sich vor dem "Dorfkrug". Einzelne Interessenten stöbern durch den improvisierten Flohmarkt, der das Ende eines Kapitels in der langen Geschichte der Gaststätte im Zeppelindorf markiert. Für Pächter Hans Schömer endet morgen die knapp fünfjährige Zeit als Betreiber der Wirtschaft, die er deswegen komplett leergeräumt und weite Teile des Inventars verkauft hat.

"Alles endet irgendwann", sagt Schömer ohne großen Herzschmerz. Zwar hätte er den "Dorfkrug" gerne weiter betrieben, der Unterverpächter, die Brauerei Zoller-Hof, entschied sich in Abstimmung mit dem Besitzer des Gebäudes, der Zeppelin-Wohlfahrt, aber zu einem Wechsel. Schömer trägt diese Entscheidung ohne Groll, auch wenn das Ende unglücklich ist. Gerade zwischen ihm und der Wohlfahrt lief die Kommunikation nicht immer optimal, das bestätigt auch Wohlfahrt-Geschäftsführer Jörg Bischof. Ärger gab es etwa um Beschwerden von Gästen über die Qualität von Hotel und Essen, die die zwei Parteien unterschiedlich bewerten. Öffentlich nachhaken möchte aber keiner der Beteiligten. Es bleibt also der Rückblick für Schömer: "Hier war fast jedes zweite Haus des Zeppelindorfs zu Gast", sagt er, "auch wenn mit der Zeit altersbedingt Stammgäste weggefallen sind". Das beste Resultat erzielte er im Jahr 2015, danach lief es schlechter, so der bisherige Pächter: "Auch weil mein Vertrag eigentlich schon im April 2016 ausgelaufen wäre, aber dann noch einmal bis jetzt verlängert wurde – viele Kunden dachten trotzdem, wir hätten schon zu." Auch die Hoffnung, dass das Gebäude nochmals etwas saniert wird für ihn, zerschlug sich – wofür Schömer aber in Anbetracht des Denkmalschutzes des Gebäudes Verständnis äußert.

Eine große Umgestaltung wird es auch jetzt nicht geben. "Wir werden uns das aber anschauen und dann alles wieder etwas aufhübschen", sagt Bischof. Drei Monate sind dafür veranschlagt, "der Dorfkrug ist eine tolle Wirtschaft und wir sind uns seiner Tradition bewusst", erklärt Bischof. In dieser Historie soll auch der neue Pächter stehen, "gut-bürgerliche Küche" soll er laut Bischof bieten. Interessenten gibt es bereits, die Auswahl trifft dabei der Unterpächter Zoller-Hof. Der legt seine Entscheidung dann noch der Wohlfahrt vor, "rein juristisch haben wir aber kein Mitspracherecht", sagt Bischof.

Für Schömer endet indes die Zeit der Selbstständigkeit. "Ich werde aber in der Gastronomie bleiben und in Gohren als Angestellter arbeiten", schaut er nach vorne. Den "Dorfkrug", dessen Stühle und Tische erhalten bleiben, muss er in renoviertem Zustand übergeben, etwa indem er den Holzboden abschleift. Was von seinem Flohmarkt nach morgen noch übrig bleibt, will er Kindergärten spenden.



Der Dorfkrug

Seit 1916 ist der Dorfkrug am König-Wilhelm-Platz der gastronomische Mittelpunkt des drei Jahre zuvor gegründeten Zeppelindorfs. Im Laufe der Jahrzehnte sah die Traditionsgaststätte viele Feste, im Laufe der Zeit wurde aus einem früheren Saal im Obergeschoss Fremdenzimmer. Entscheidend umgestaltet und renoviert wurde das Haus im Jahr 1978. Die damaligen Änderungen wurden bei einer weiteren Generalsanierung Ende 2004 teilweise zurückgebaut, das Haus wurde so seinem ursprünglichen Aussehen wieder angenähert. Das Gebäude ist im Besitz der Zeppelin-Wohlfahrt, die es an die Brauerei Zoller-Hof aus Sigmaringen verpachtet hat. Diese unterverpachtet es in Abstimmung mit der Wohlfahrt wiederum an die jeweiligen Betreiber. (dod)