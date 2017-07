Friedrichshafen Schlüsselübergabe an der Swiss International School

Schulleiterin Stefanie Hausmann verlässt die Swiss International School in Friedrichshafen, Shane Lions wird ihr Nachfolger.

Für die 205 Kinder an der Swiss International School (SIS) in Friedrichshafen steht nach den Sommerferien nicht nur ein Wechsel der Klassenstufe an: Auch ihre langjährige, heiß geliebte Schulleiterin Stefanie Hausmann bricht auf zu neuen Aufgaben. Zwar bleibt sie dem Unternehmen erhalten, jedoch verlässt sie den Standort Friedrichshafen zugunsten des Postens als Regionalleiterin der SIS-Schulen in Friedrichshafen, Stuttgart-Fellbach, Kassel und Berlin.

Das diesjährige Sommerfest im Fallenbrunnen, wo die Schule 2015 ein eigenes Schulgebäude bezogen hat, wartet mit allerlei Darbietungen auf. Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler der Grundschule und des Gymnasiums führten Szenen aus verschiedenen Theaterstücken auf, viele musikalische Einlagen sorgten für Schwung auf der Freiluftbühne. Zudem werden die Kindergartenkinder, die zum neuen Schuljahr in die erste Klasse der Grundschule wechseln, sowie die Viertklässler, die künftig weiterführende Schulen besuchen, feierlich verabschiedet. Für Letztere gibt es zum Abschied neben herzlichen Worten ihrer Lehrerinnen Sonnenblumen und Graduiertenhüte nach anglo-amerikanischer Sitte.

Ganz authentisch in den jeweiligen Muttersprachen fließt die Konversation sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Noch internationaler strömen allerdings die zahlreichen Tränen, welche die Verbundenheit untereinander und mit der Schule zum Ausdruck bringen. Innerhalb von sieben Jahren entwickelt sich die SIS unter ihrer Leiterin Stefanie Hausmann zu einer staatlich anerkannten Privatschule, die inzwischen sogar das Internationale Baccalaureat und das Abitur anbietet, welches im kommenden Schuljahr zum ersten Mal abgenommen wird. In ihrer Abschiedsrede unternimmt Hausmann eine Zeitreise und lässt einige, ihr wichtige Stationen Revue passieren. Bürgermeister Andreas Köster lässt es sich nicht nehmen, ihr großes Engagement und ihre "ganz fantastische Leistung" zu würdigen. Hausmanns Nachfolger wird der bisherige stellvertretende Schulleiter Shane Lions. Er stammt aus Australien, hat dort studiert und an einem Gymnasium unterrichtet. Seit Januar 2014 ist Shane Lions an der SIS Friedrichshafen, wo er Englisch und Kunst unterrichtet. Zudem ist er Koordinator für das International Baccalaureate Diploma Programme und hat die Anerkennung der SIS Friedrichshafen als IB World School erreicht. Dankes- und Grußworte begleiten den Wechsel. Aber vielleicht bringt es eine Drittklässlerin am treffendsten zum Ausdruck, die von Hausmann anonym zitiert wird: "Frau Hausmann, ich bin so traurig, dass du gehst. Du warst die beste Hausmeisterin, die ich je hatte!"