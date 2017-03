Friedrichshafen Schlemmermarkt startet am Samstag in die Sommersaison

Schlemmermarkt startet am Samstag in die Sommersaison

Stammkunden haben schon darauf gewartet: Der Friedrichshafener Schlemmermarkt auf dem Adenauerplatz startet am bevorstehenden Samstag, 1. April, in die Sommersaison. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung ist ein Programm vorbereitet und es gebe neue und mehr Händler.

Seit sieben Jahren zieht der Friedrichshafener Schlemmermarkt auf dem Adenauerplatz Kunden und Händler an und hat sich laut Stadtverwaltung längst über die Grenzen Friedrichshafens hinaus einen Namen gemacht. Am Samstag, 1. April, um 9 Uhr, startet der Markt in die Sommersaison. "Onkel Otto’s Jazzkränzchen" spielt Musik und für Kinder gibt es Frühlingsbasteln. Der Markt endet um 15 Uhr.

Rund 27 Standbetreiber, darunter zahlreiche neue Anbieter, bieten Regionales, Kulinarisches und Besonderes. Die Stammkundschaft weiß das Angebot zu schätzen und hält dem Schlemmermarkt die Treue. Ein beliebter Anlaufpunkt ist der gastronomische Treff, bei dem beispielsweise schwäbische Spezialitäten, Crêpes, ausgesuchte Weine und alkoholfreie Kaltgetränke angeboten werden.

"Damit die Schlemmermarkt-Saison zu einem besonderen Erlebnis für die Besucher wird, hat die Stadt neue Tische und Stühle sowie drei große Sonnenschirme angeschafft", berichtet die städtische Pressesprecherin Andrea Kreuzer. Zum Saisonauftakt präsentiert "Onkel Otto’s Jazzkränzchen" von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr Jazz und Dixiland. Unter Anleitung können Kinder von vier bis zehn Jahren von 10 bis 14 Uhr frühlingshafte Dekorations- und Geschenkartikel basteln.

Während die Kinder basteln, können die Erwachsenen genießen und einkaufen. Neben leckeren Produkten wie Fleisch, Fisch, Käse, Pilze, Obst, Gemüse und vielen weiteren Spezialitäten werden unter anderem frühlingshafte Dekoartikel und Kaffeespezialitäten angeboten. „Nicht nur die Anzahl der Händler hat sich erhöht, auch das Warensortiment konnte attraktiv ausgebaut werden“, sagt Florian Anger, Verantwortlicher für die Häfler Märkte vom Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt. "Dadurch ist der Schlemmermarkt noch ansprechender geworden."

Neu auf dem Schlemmermarkt ist beispielsweise Daniela Amara aus Wangen mit saisonalen Südfrüchten und Gemüse aus Italien. Außerdem bietet sie Spezialitäten wie Pesto, Aufstriche, Antipasti, verschiedenartigen Essig, Öle sowie Liköre an. Die Genussschmelzerei Essendorfer aus Irschenberg kommt mit Pesto für Pasta und Steak sowie Meerrettich- und Senfspezialitäten. Franz Zeller aus Ostrach bietet Fisch, Backfisch, Räucherfisch und Feinkost an. Bei Susanne Schneider aus Eriskirch gibt es Kuchen, Torten und Kaffeespezialitäten. Die Firma Adria Früchte aus Wangen verkauft Zitrusfrüchte, saisonale Gemüsespezialitäten und Pilze. Yasin Kizkapan aus Kressbronn startet mit seinem Burger-Startup und verwendet bei der Produktion und Verarbeitung ausschließlich heimische Produkte aus Vorarlberg. Wieder zurück sind Simone Brigel und Markus Gurschler aus Südtirol mit Südtiroler Spezialitäten und italienischem Hartkäse. Die bekannten Händler bieten viele lukrative Waren an. „Viele Kunden kommen fast jeden Samstag auf dem Schlemmermarkt, um einzukaufen, sich zu treffen, miteinander ins Gespräch zu kommen und lecker zu essen“, freut sich Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH, der zusammen mit seinem Team für das Begleitprogramm verantwortlich ist.

Am Samstag, 15. April, ist eine Oster-Aktion mit einem Quiz über den Schlemmermarkt und einer Osterüberraschung vorgesehen. Bis Samstag, 7. Oktober, soll es immer wieder besondere Aktionen auf dem Adenauerplatz geben.

Für die Saison 2017 hat die Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH ein Faltblatt in Form eines „Apfels“ gestaltet. Darin sind die Termine für besondere Programmpunkte, das Angebot der Gastronomie und der Markthändler sowie die Öffnungszeiten aufgelistet.

Weitere Informationen unter: www.schlemmermarkt-fn.de