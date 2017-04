Friedrichshafen Schlemmermarkt: Mit viel Schwung geht es in die Sommersaison

Der samstägliche Schlemmermarkt auf dem Adenauerplatz ist mit einigen neuen Standbetreibern am Start

"Einfach mal probieren – und sich überzeugen lassen." Dieser freundlichen Einladung einer charmanten Dame folgt man beim Schlemmermarkt am Samstag gerne. Zumal wenn es um Orangen, "Tomaten mit Geschmack" und anderes Obst und Gemüse geht. Am Stand von Wiana Musigk und Denis Mehmedagic herrscht jedenfalls reger Betrieb. Die beide Augsburger beziehen ihre Ware direkt aus Italien. Sie waren am Samstag zum ersten Mal als Standbetreiber auf dem Häfler Schlemmermarkt und haben gleich einen prima Draht zur ihrer Kundschaft bekommen. "Es läuft ganz gut an", so der erste positive Eindruck von Denis Mehmedagic. Dass das Wasser im Mund zusammenläuft, das ist auch ein paar Schritte weiter am Stand von Musa Cicek leicht möglich. Er verkauft Pestos der Genusschmelzerei Essendorfer aus Vorarlberg. Wie wäre es mit "Oase Nabib", hergestellt aus getrockneten Tomaten und Auberginen? "Eigentlich stammt das Rezept direkt aus der Wüste", sagt Musa Cicek augenzwinkernd. Er hat aber auch was Süßes, wie zum Beispiel einen gehaltvollen Waldbeere-Rum Brotaufstrich mit Zimt im Angebot.

Gute Stimmung am "Schlemmermarkt-Stammtisch" mit Christa Maier an der Spitze. Pünktlich zur Eröffnung des Sommerhalbjahrs ist Panja Schreyögg als neues Stammtischmitglied mit von der Partie. Die gebürtige Allgäuerin hat nach einem Umweg über Berlin seit Herbst vergangenen Jahres im Hafen ihre neue Heimat gefunden – und lässt sich ein Viertel Grauburgunder vom Meersburger Weingut Aufricht munden. Punkt 11.

30 Uhr lassen es die Musiker von "Onkel Otto's Jazzkränzchen" so richtig krachen und heizen ihrem Publikum bei zunächst noch eher kühlen Außentemperaturen mit Dixie- und Swing-Evergreens kräftig ein. Inzwischen haben viele Besucher an den neu angeschafften Tischen und Stühlen, die sich farblich gut ins Gesamtensemble einfügen, Platz genommen. Das freut natürlich Stadtmarketing-Chef Thomas Goldschmidt. Und auch die schmucken neuen Sonnenschirme werden ihren eigentlichen Zweck im Laufe der Schlemmermarkt-Sommersaison garantiert noch erfüllen.