Friedrichshafen Schlägerei zwischen drei Betrunkenen

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Der Vorfall hat sich laut Polizeibericht am Samstag gegen 2.45 Uhr in der Friedrichshafener Paulinenstraße ereignet. Drei stark alkoholisierte Männer sind laut Mitteilung aneinandergeraten.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei stark alkoholisierten Personen kam es am Samstag gegen 2.45 Uhr in der Paulinenstraße. Nach derzeitigen polizeilichen Ermittlungen geriet ein 34-Jähriger mit zwei unbekannten Männern in Streit. Die Unbekannten, die auf den Mann einschlugen, werden als etwa 19 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß und mit dunkler Kleidung beschrieben. Hinweise zum Fall oder zu den beiden Unbekannten an das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefonnummer 0 75 41/70 10.