Friedrichshafen Schieben oder fahren: Das richtige Verhalten am Zebrastreifen

Das sollten Radfahrer an Fußgängerüberwegen in Friedrichshafen beachten.

Friedrichshafen – Wie soll sich ein Radfahrer verhalten, der auf einem Fußgängerüberweg, landläufig als Zebrastreifen bekannt, die Fahrbahn überqueren will? Der Ortsverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) informiert in einer Pressemitteilung über das Verhalten an Zebrastreifen. Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) sind nur Fußgänger am Fußgängerüberweg bevorrechtigt. Fußgänger sind aber auch solche Personen, die ihr Fahrrad schieben oder wie einen Roller benutzen, urteilt das Oberlandesgericht Düsseldorf. Wer sich auf einem Pedal stehend von der Fahrbahn abstößt, gilt beim Kammergericht Berlin und beim Oberlandesgericht Stuttgart als Fußgänger und hat auf dem Fußgängerüberweg Vorrang.

Auf dem Fahrrad ist man auf dem Zebrastreifen aber nicht bevorrechtigt. Zum Überqueren des Fußgängerüberwegs müssen Radfahrer deshalb aber nicht immer absteigen, so der ADFC. „Radfahrer dürfen einen Fußgängerüberweg durchaus befahren. Gleichen Vorrang wie Fußgänger haben sie indes nur, wenn sie absteigen“, stellt der ADFC klar. Aber: Nach Paragraf 2 Absatz 5 StVO müssen auf dem Gehweg fahrende Kinder (bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr) beim Überqueren einer Fahrbahn absteigen. Das gilt auch bei Zebrastreifen.

In Friedrichshafen verlaufen zahlreiche Radrouten über Zebrastreifen, darunter auch Schulwege. Besonders gefährlich ist der Zebrastreifen an der Zeppelinstraße bei der Schlossstraße, teilt der ADFC mit. Radfahrer Richtung Josef-Mauch-Straße und zur St.-Elisabeth-Schule befahren regelmäßig diesen Zebrastreifen, gefährliche Situationen seien an der Tagesordnung. „Deshalb sollten Zebrastreifen nie als Querungshilfe für Radfahrer eingerichtet werden“, so der ADFC.

An einigen Stellen in Friedrichshafen führen Radwege direkt über Zebrastreifen, zum Beispiel am Colsmanknoten oder auf der Messestraße bei der B-31-Brücke. „Hier sollte die Stadtverwaltung endlich eine sicher befahrbare Querung einrichten“, fordert der ADFC. Er appelliert an Radfahrer, welche Zebrastreifen befahren, Rücksicht auf den Verkehr zu nehmen. Problematisch sei, dass gerade Kindern der rechtliche Unterschied nicht bewusst ist. Kinder erlernen die Verkehrsregeln als Fußgänger und werden zu Recht dazu angehalten, Zebrastreifen zum Überqueren der Straße zu nutzen. Beim Umstieg auf das Fahrrad sollten die Eltern auf das korrekte Verhalten hinweisen. Für Autofahrer gilt, Radfahrer und vor allem Kinder als die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu respektieren und sich an Zebrastreifen aufmerksam zu verhalten.

