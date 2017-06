Friedrichshafen Schaulustige behindern Rettungseinsatz im Uferpark

Beobachten: ja, helfen: nein. Polizeibeamte mussten während eines Einsatzes am Mittwochabend im Häfler Uferpark Platzverweise gegen mehrere Schaulustige aussprechen. Gegen eine 55-Jährige wurde schließlich sogar ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Wie die Polizei berichtet, zerschlug eine 30-Jährige gegen 21 Uhr in den öffentlichen Toiletten an der Uferstraße eine Flasche, schnitt sich die Pulsadern auf und legte sich anschließend schreiend auf die angrenzende Grünfläche. Rettungsdienstkräfte und der Notarzt fixierten die sich auf dem Boden windende Frau, um ihr ein Beruhigungsmittel verabreichen zu können. Hierbei wurde der Notarzt angespuckt und in einen Finger gebissen, berichtet die Polizei weiter. Erst als Polizeibeamte die Frau mittels Fußfesseln fixiert hatten, konnte das Beruhigungsmittel gespritzt werden. Die 30-Jährige fühlte sich laut Polizeibericht zudem durch etwa zehn Schaulustige provoziert, die in ein bis zwei Metern Abstand die Szene ganz aus der Nähe beobachten wollten, ohne jedoch selbst Hilfe zu leisten.

Trotz Platzverweisen blieb eine 55 Jahre alte Frau zurück, die erst nach drei weiteren Aufforderungen und der Androhung von Gewahrsam bereit war, das Geschehen aus rund 50 Metern Entfernung zu beobachten. Gegen die 55-Jährige wurde ein Bußgeldverfahren wegen Nichtbeachtung des ausgesprochenen Platzverweises eingeleitet.