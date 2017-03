Friedrichshafen Schaufenstergalerie Gros zeigt André Ficus

Der 1999 verstorbene Künstler wollte in seinen Stillleben Beziehungen zwischen leblosen Dingen stiften. Ob es gelungen ist, lässt sich bis 27. April rund um die Uhr erkunden.

Gleich am ersten Bild, ganz links in der Schaufenstergalerie, bleibt der Blick hängen. Die Farben sind es nicht, die Aufmerksamkeit erwecken. In Braun und Grau und allen Schattierungen dazwischen ist das beinahe quadratische Werk eher unauffällig. Auch sind es nicht die streng geometrischen Formen, mit einem Anklang ans Kubistische, deren dominanteste sogar das Format der Leinwand bestimmt. Das Ölgemälde, ein Stillleben von André Ficus, wirft mit einer Schreibtischlampe einen Lichtkegel auf eine Schreibmaschine, die man als Betrachter älteren Semesters schon einmal gesehen hat. Ebenso wie das Telefon daneben. Siemens, grau, Wählscheibe, kabelgebunden – Kindheitserinnerung. Dahinter ein Fernsehgerät. Ein Holzkasten auf Beinen, der zwangsläufig an den „Internationalen Frühschoppen“ und Robert Lembkes „heiteres Beruferaten“ erinnert. Ein Gemälde von grauer Vergangenheit, sollte man meinen.

Das Stillleben mit dem Titel „Gegenwart der Dinge“ ist 1971 entstanden. Und bereits damals waren diese Dinge offenbar so gegenwärtig, dass sie in Ficus Augen den Alltag bestimmten. Verändert hat sich in den vergangenen 40 Jahren zwar ihr äußeres Erscheinungsbild, ihre Gegenwärtigkeit dagegen nicht. Also ein Gemälde von visionärer Dimension.

Ficus, der das Stillleben, die Darstellung lebloser und unbewegter Gegenstände, vor allem zu Beginn seiner künstlerischen Karriere gerne nutzte, um abstrakten Begriffen wie Zeitlosigkeit und Dauer eine äußere Form zu verleihen, stellte 1964 in einer Rede eine „Kernfrage“ in den Raum: „Werden diese Dinge isoliert bleiben, beliebig verrück- und austauschbar, oder wird es möglich sein, zwischen den an sich gleichgültigen, toten Dingen eine geheime Beziehung, eine durch Malerei ins Sichtbare gehobene neue Beziehung entstehen zu lassen?

Die Ausstellung, die noch bis zum 27. April in der Friedrichstraße zu sehen ist, widmet sich dieser Kernfrage. Treten die scheinbar toten Objekte in ihrem innewohnenden, geheimen Leben in Kontakt zueinander? Untersuchen lässt sich das anhand von sechs Stillleben aus dem Nachlass des Künstlers, der von den Inhabern der Schaufenstergalerie, Petra und Frieder Gros, verwaltet wird

Neben dem Telefon das Bild „Vanitas“, ein klassisches Stilllebenmotiv. Der Totenkopf neben der grünblau schimmernden Edelsteinkette zeigt die Nichtigkeit menschlichen Strebens nach Reichtum angesichts der Sterblichkeit. Harmonischer in Form und Farbe treten Alltagsgegenstände wie Kaffeekanne, Flasche, Gläser in „Nature morte“ in Interaktion, schaffen eine Atmosphäre häuslicher Geborgenheit, die sich auch daneben im „Küchenfenster“ mit Blick auf das Rathaus oder ein Hotel wiederholt. Und wie wärmend ist der Blick aus dem Fenster am „Wintertag“, mit Pfeife und Weidenkätzchen, die der Kälte zum Trotz bereits den Frühling verheißen. Und schließlich „Mondnacht“. Flaschen und Gläser in silbriges Licht getaucht, die Farben ins Pastell entrückt, stumme Zeugen von Geselligkeit – vielleicht begleitet vom Zirpen der Grillen und Flüstern des warmen Windes in den Pinien der Côte d’Azur. Die Abwesenheit von Menschen machen die Szenen zur Erinnerung, zum Traum, zu einer Distanzierung von der Welt mit ihren Enttäuschungen.

André Ficus, 1919 in Berlin geboren, studierte in Berlin und Paris. Ab 1946 war er als freischaffender Künstler in Friedrichshafen ansässig. Er gründete die Sezession Oberschwaben-Bodensee mit, deren Vorstandsmitglied er ab 1961 war. Zu seinen wichtigsten Werkgruppen zählen seine Bilder aus Frankreich und Amerika, sowie seine stimmungsvollen Bodenseebilder in Aquarell und Öl. Neben vielen Auszeichnungen wie dem Oberschwäbischen Kunstpreis wurden dem Künstler das Bundesverdienstkreuz und der Professoren-Titel durch Ministerpräsident Lothar Späth verliehen. André Ficus starb 1999 achtzigjährig an Herzversagen.