Friedrichshafen Sattelzug streift Auto und verursacht Sachschaden

Bei einem Unfall im Bereich der Einmündung der Riedleparkstraße ist am Montagmittag in der Keplerstraße ein Schaden von rund 3500 Euro entstanden. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor.

Ein 60-jähriger Sattelzugfahrer, der auf der Keplerstraße in östlicher Richtung unterwegs war, wartete laut Polizeibericht auf dem rechten Fahrstreifen vor der rot zeigenden Ampel vor der Einmündung der Riedleparkstraße. Auf dem linken der zwei Fahrsteifen wartete eine 55-Jährige mit ihrem Renault. Als die Ampel auf Grün umschaltete und beide losfuhren, bemerkte die Autofahrerin, dass der Lastwagen immer weiter nach links kam, und bremste ihren Wagen bis zum Stillstand ab, wurde jedoch noch vom Sattelanhänger gestreift. Am Sattelanhänger entstand hierdurch ein Schaden von rund 500 Euro, am Renault einer von etwa 3000 Euro.