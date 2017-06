Friedrichshafen Sarah Fesca als Rektorin der Grundschule Ailingen eingesetzt

2014 kam Sarah Fesca an die Grundschule Ailingen und übernahm ein Jahr später die Konrektorenstelle. Am Donnerstag wurde sie nun feierlich als Rektorin der Grundschule eingesetzt.

Friedrichshafen (kck) Wie muss ein Lehrer oder Schulleiter sein? Schülersprecherin Emily muss auf die Frage von Bürgermeister Andreas Köster nicht lange überlegen: "Nett und selbstbewusst", sagt die Viertklässlerin. Und hätten die Erwachsenen mit Sarah Fesca als neuer Rektorin eine gute Wahl getroffen? "Ja", sagt sie laut ins Mikrofon, denn nett sei sie immer und zu allen. Diese Wertschätzung für die neue Chefin an der Spitze der Ailinger Grundschule war bei der Einsetzungsfeier am Donnerstag immer wieder spürbar, egal ob Schüler, Lehrer, Elternvertreter oder der Ortsvorsteher die Ailingerin in ihrem Grußwort bedachten. Eigentlich leite sie die Schule ja schon seit zwei Jahren, brachte es Pfarrer Volker Kühn auf den Punkt, der die Schulgemeinschaft auf Fescas Wunsch segnete. Zwei Jahre, die sie oft an ihre Grenze gebracht hätten, sagte Susi Seidler vom Schulförderverein. "Wir hoffen, dass die Konrektorenstelle nicht genau so lange unbesetzt bleibt", ergänzte Elternbeiratsvorsitzende Claudia Martin.

An ihrer ersten Schule habe sie einen Chef gehabt, der auch Bauer und Jäger war und die seit jeher energiegeladene junge Kollegin einfach machen ließ. Auf ihre Frage damals, warum, habe er geantwortet: Junge Jagdhunde muss man rennen lassen. Müde werden sie von allein, und schlauer auch. "Darüber habe ich lange nachdenken müssen", erzählte Sarah Fesca. Nach zwölf "Lehrjahren" an der Pestalozzischule wechselte sie 2014 nach Ailingen und übernahm ein Jahr später die Konrektorstelle.

Dass Fesca als Pädagogin "mit dem Herzen dabei ist", wie Köster sagte, kam auch im Interview mit Schulamtsleiter Klaus Moosmann zur Geltung. Ihr Credo: Kindern auf Augenhöhe begegnen und fair bleiben, dann funktioniere auch die Beziehungsarbeit. Die neue Rektorin, die weiterhin Lehrerin ist, legt genauso großen Wert auf die praktische Lehrerausbildung an der Schule. Und welche Schlagzeilen würde sie sich in drei Jahren wünschen? "In Ailingen gehen Kinder und Lehrer morgens gern in die Schule und mittags gern nach Hause."

An diesem Nachmittag jedenfalls blieben viele Kinder länger. Sie standen mehrfach auf der Bühne, nahmen Sarah Fesca fast liebevoll in ihre Mitte. Die Klassensprecher rappten, der Chor sang "Du gehörst zu uns, wir gehören zu dir". "Ich habe das Gefühl, angekommen zu sein. Hier bin ich richtig", sagte die Rektorin, verbunden mit vielen Dankesworten an Kollegium, Freunde und Familie.