Friedrichshafen Sara-Lena Maierhofer zeigt "Private Parts" im Kunstverein

In ihrer Ausstellung "Private Parts" im Friedrichshafener Kunstverein visualisiert Sara-Lena Maierhofer den zwischenmenschlichen Raum.

"Dear Clark, ich bin mir der Absurdität Ihrer Situation bewusst, eine öffentliche Person zu sein, die Briefe von Fremden erhält, würde mich aber trotzdem freuen, mit Ihnen zu korrespondieren oder Sie persönlich kennen zu lernen." Sara-Lena Maierhofer schrieb dem Hochstapler Christian Karl Gerhartsreiter, der sich in den USA unter anderem als Clark Rockefeller ausgab, Briefe ins Gefängnis, reiste auf seinen Spuren bis nach Hollywod, traf seine Freunde, verfolgte seine Gerichtsverhandlung, wollte wissen, wer er wirklich ist. Die Ergebnisse ihrer Recherche verarbeitete die Fotografin zu einem Buch mit dem Titel "Dear Clark", einer Art visueller Biografie, und stellte sich danach eine entscheidende Frage: "Darf ich das? Darf ich eine Geschichte über fremde Menschen machen?"

In ihrer daraus resultierenden Auseinandersetzung mit der Intimsphäre und unseren individuellen Bedürfnissen nach Distanz stieß sie auf den Anthropologen Edward T. Hall und sein Buch "The Hidden Dimension" aus dem Jahr 1966. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Migration und auf nationaler Ebene der Landflucht sprach er bereits damals vom "Clash of Cultures" und erkannte in der Auseinandersetzung mit der nonverbalen Kommunikation, zu denen auch Distanzierungsmechanismen gehören, einen entscheidenden Schritt zum Verständnis fremder Kulturen.

"Ich lese, ich schaue, was Menschen machen", beschreibt die Künstlerin den Entstehungsprozess ihrer Arbeit und sie stellte sich erneut eine Frage: "Wie kann man etwas visualisieren, was eigentlich unsichtbar ist?"

Sara-Lena Maierhofer, geboren 1982, studierte Fotografie an der Fachhochschule in Bielefeld. In ihren Installationen stellt sie häufig ungewöhnliche Biografien und gesellschaftliche Phänomene in den Vordergrund und nähert sich ihnen mit wissenschaftlichen Methoden an. Für ihre Projekte, die in namhaften Galerien in Berlin, Wien, Amsterdam oder Winterthur ausgestellt werden, erhielt sie bereits zahlreiche Stipendien und Preise.

Vor dem Ausstellungsraum des Kunstvereins, auf dem Pflaster des Buchhornplatzes, sind schwarze Markierungen angebracht – 300 Meter voneinander entfernt. So nahe kann ein Mensch dem Wolf kommen, bevor der das Weite sucht. In der Projektion auf der Wand, gleich nach dem Eingang, umarmt dagegen eine grüne Tomate eine Shampoo-Flasche in Rot. Das Rondell mit 81 Dias dreht sich weiter und eine Pflaume geht eine innige Verbindung mit einem Schokoriegel ein, die halbe Zitrone klebt auf einer Box mit rosa Wattestäbchen. Unterschiedlichste Alltagsgegenstände heben die Distanz auf, die weichen unter ihnen nehmen dabei den Verlust ihrer Unversehrtheit in Kauf.

Sara-Lena Maierhofers Ausstellung "Private Parts" im Kunstverein Friedrichshafen bewegt sich im Spannungsfeld von Distanz und Nähe, von der Fluchtdistanz des Tieres bis zu ihrer Aufhebung durch moderne Medien wie Facebook und Skype.

Ihre Schwarz-Weiß-Fotos, analog, digitalisiert, bearbeitet und auf Papier gedruckt, erschließen sich dabei nicht unbedingt von selbst. Wie die unspektakuläre Aufnahme eines Metallrahmens, den Kanten eines Quaders auf vier Rollen. "Ich wollte wissen, wie es ist, den Abstand in der Hand zu halten", sagt die Berlinerin, die in den Rahmen stieg und diesen über den Potsdamer Platz schob. Im Versuch, die Distanz von Schwarz und Weiß aufzuheben, schnitt sie beim Entwickeln des Bildes das Schwarze raus. Der weiße Hund hat deshalb keine Augen. Die Beschäftigung mit dem Thema Distanz sei, wie wenn man ein Spektrum aufmache, sagt sie.

Ein Paar schaut in den bronzefarbenen Spiegel, der in einen Kasten integriert ist. Verfolgt mit den Blicken das Kabel, das nach oben führt. Dort, im ersten Stock, steht der Monitor, zeigt den ahnungslosen Betrachter seines Spiegelbilds. Spionspiegel und Überwachungskamera, Justin Biber in unzähligen Abwehrgesten gegen die Distanzlosigkeit der allgegenwärtigen Paparazzi, intime Fotos von Kim Kardashian in den Händen eines Betrachters – Grenzen werden überschritten, Persönliches auch durch moderne Medien öffentlich gemacht. "Fotografie war für mich immer ein Eindringen in die Welt anderer Menschen."

Die Ausstellung im Kunstverein Friedrichshafen dauert noch bis 18. Juni. Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 15 bis 19 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage von 11 bis 17 Uhr. Eine Führung mit Kurator Julian Denzler findet am 13. Mai um 14.30 Uhr statt. Zur Finissage am 18. Juni um 17 Uhr spricht der Biologe Prof. Iain D. Couzin (Uni Konstanz).