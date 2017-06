Friedrichshafen Sanierungsarbeiten werden fortgesetzt: B 31 erneut halbseitig gesperrt

Zweiter Anlauf zur Sanierung der B 31 in Fischbach und Manzell: Ab Dienstag, 4. Juli, wird die Bundesstraße erneut halbseitig gesperrt – voraussichtlich bis zum Ende der Woche.

Nachdem im April nur eine Hälfte saniert werden konnte, kündigt das Landratsamt nun den zweiten Anlauf für die Arbeiten an, der seeseitige Fahrstreifen repariert werden. Starker Regen hatte vor drei Monaten zum Abbruch der Arbeiten geführt. Der Schwerpunkt liege auch dieses Mal in der Ortsdurchfahrt Fischbach, heißt es in der Mitteilung weiter. "Bei der Sanierung werden rund 3700 Quadratmeter Asphalt in einer Stärke von 18 Zentimetern abgefräst und in zwei Schichten wieder eingebaut."

B 31 ab 4. Juli halbseitig gesperrt

Am Dienstag, 4. Juli, wird die Bundesstraße laut Mitteilung ab dem frühen Morgen ab der Kreuzung Landratsamt bis nach Immenstaad halbseitig in Fahrtrichtung Überlingen gesperrt – voraussichtlich bis zum Ende der Woche.

Wie im April wird der Verkehr in Richtung Meersburg und Überlingen in Friedrichshafen ab der Kreuzung Hoch-/Albrecht-/Maybachstraße über die L 328b in Richtung Schnetzenhausen und von dort über Spaltenstein nach Kluftern umgeleitet, von wo es über die Dornierkreuzung zurück auf die B 31 geht. Fahrzeuge von über 3,80 Metern Höhe werden wegen einer Bahnunterführung ab Schnetzenhausen über die K 7742 durch Unterraderach und Markdorf geführt. Der Verkehr in Richtung Friedrichshafen wird auf der B 31 an der Baustelle vorbeigeführt.

Während der Bauzeit muss nach Angaben des Landratsamtes mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden. Bereits am Montag, 3. Juli beginnen auf der Bundesstraße die Arbeiten zur Verkehrsleitung und -sicherung. Auch hier kann es bereits zu Verkehrsbehinderungen kommen.