Friedrichshafen Sanierungsarbeiten in Ehlersstraße im Zeitplan

Sanierungsarbeiten in Ehlersstraße im Zeitplan

Der zweite Teilbauabschnitt der Ehlersstraße wird wie geplant am 14. Juni fertiggestellt.

Die Ehlersstraße ist bereits seit Anfang Mai aufgrund von Sanierungsarbeiten zwischen den Einmündungen Ailinger Straße und Hadwigstraße für den Verkehr voll gesperrt. Doch in der kommenden Woche soll der zweite Bauabschnitt fertiggestellt werden. Das teilte Andrea Kreuzer von der Stadt Friedrichshafen auf SÜDKURIER-Anfrage mit: "Die Bauarbeiten zur Sanierung der Ehlersstraße liegen im Zeitplan und können deshalb wie geplant am 14. Juni abgeschlossen werden. Somit ist die Fahrbahn in Richtung Lindau wieder frei befahrbar."

Autofahrer müssen sich jedoch auch weiterhin auf Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt einstellen, denn die Sanierung der Ehlersstraße erfolgt in mehreren Teilabschnitten. Bereits ab Montag, 15. Juni beginnen die Bauarbeiten des nächsten geplanten Abschnitts: "Diese halbseitige Sperrung wird voraussichtlich bis zum 2. September andauern", schildert Andrea Kreuzer. Die Ehlersstraße wird also voraussichtlich noch für drei weitere Monate halbseitig gesperrt bleiben.