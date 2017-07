Friedrichshafen Sanierungsarbeiten abgeschlossen: B 31 bei Friedrichshafen ist wieder frei

Gute Nachricht für Autofahrer: Die Arbeiten, für die die B 31 zwischen Friedrichshafen und Immenstaad seit Dienstag gesperrt werden musste, wurden pünktlich beendet.

"Jetzt gerade werden in Friedrichshafen die Straßensperrungen auf der Bundesstraße Richtung Meersburg abgebaut", teilte das Landratsamt kurz vor 10 Uhr mit.



Die halbseitige Sperrung der Bundesstraße ab dem Landratsamt in Friedrichshafen hatte Autofahrern seit vergangenem Dienstag erneut viel Geduld abgefordert. Auf der Umleitungsstrecke kam es zeitweise zu langen Staus. Bereits im April war mit den Sanierungsarbeiten, deren Schwerpunkt in der Ortsdurchfahrt Fischbach lag, begonnen worden. Starker Regen hatte jedoch zum Abbruch der Arbeiten geführt.